Soldes hiver Fnac Darty : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes se poursuivent chez la Fnac et Darty. Les deux sites proposent des offres intéressantes sur une variété d'articles. Nous avons fait le tour et vous proposons ici les meilleurs bons plans à saisir sur les produits high-tech.

TV, smartphones, consoles jeux, de nombreux produits high-tech voient leurs prix fondre comme neige au soleil dans le cadre des soldes d'hiver 2022. Fnac et Darty ne sont pas en marge de l'événement. Après nos sélections Amazon, Boulanger, Cdiscount ou encore Rue du Commerce, voici le récapitulatif des meilleures promos Fnac Darty pour les soldes d'hiver 2023.

Le top des bons plans Fnac Darty pour les soldes d'hiver

Ce qu'il ne faut pas rater sur Fnac/Darty pendant les soldes d'hiver

On vous fait un petit résumé des meilleures promos des soldes d'hiver Fnac Darty sur les produits high-tech. Si vous recherchez des écouteurs avec réduction de bruit active, vous avez les excellents Jabra Elite 7 Active à bon prix (119 €) sachant que les équivalents chez la concurrence tournent plutôt autour de 200 € à l'image du Sony-WF1000XM4. Et si vous préférez le format casque, il y a le Bose QuietComfort SE à 199 € en ce moment. Vous profitez d'une excellente qualité de son doublée d'une réduction de bruit efficace.

Dans la catégorie smartphones, le OnePlus Nord 2 qui est l'un des meilleurs modèles milieu de gamme du marché est proposé à 279 € sur la Fnac et Darty. C'est plutôt le prix d'un smartphone d'entrée de gamme. Si vous recherchez un modèle performant avec une conception de qualité sous la barre des 300 €, ce bon plan est pour vous.

Dans le même registre, mais cette fois pour un smartphone haut de gamme, il y a le Galaxy Z Flip 3 à 599 €, soit le prix d'un milieu de gamme premium. Le Z Flip 3 est un smartphone parfait pour ceux qui souhaitent s'offrir une expérience pliable semblable à celle des smartphones à clapet. Lancé au prix fort de 1500 €, ce modèle se trouve désormais sous la barre des 600 € dans le cadre des soldes d'hiver 2023 sur Fnac et Darty.

Si vous recherchez un téléviseur, la TV OLED LG C2 de 48 pouces est disponible sous la barre des 1000 €. C'est un bon prix pour un téléviseur OLED même en 48 pouces. Ce modèle a tous les atouts que l'on peut rechercher d'une TV : bonne luminosité et colorimétrie avec compatibilité Dolby Vision et Atmos, une fluidité à 120 Hz ( HDMI 2.1) + compatibilité VRR, ALLM et eARC. Ce qui en fait une TV parfaite pour les consoles de nouvelle génération.

Enfin, les MacBook Air M1 et M2 sont eux aussi à très bon prix pendant les soldes d'hiver sur Fnac et Darty. Les deux sites proposent 100 € de réduction à la base, mais vous pouvez profiter d'un bonus de reprise supplémentaire de 120 €, ce qui ramène par exemple le prix du MacBook Air M1 à 879 €.