Galaxy Z Flip 3 : le modèle 128 Go du smartphone Samsung est en soldes

Les sites du groupe Fnac/Darty profitent des soldes d'hiver pour faire baisser le prix d'un smartphone pliant de la marque Samsung. Pendant l'événement commercial, le modèle 128 Go du Galaxy Z Flip 3 bénéficie d'une réduction de 100 euros.

Pour ce nouveau bon plan associé aux soldes smartphones hiver 2023, nous vous invitons à prendre la direction du site Fnac ou du site Darty où le Galaxy Z Flip 3 est proposé à prix réduit.

En effet, la version 128 Go du smartphone Samsung compatible 5G est vendue au tarif de 599 euros au lieu de 699 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part des deux sites marchands français. Pour information, seul le coloris noir du téléphone pliant est éligible à l'offre promotionnelle.

Commercialisé à la fin du mois d'août 2021, le Samsung Galaxy Z Flip 3 dispose d'un écran interne de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2640 x 1080 pixels et d'un écran externe de 1,9 pouce avec une définition de 260 x 512 pixels. Le téléphone embarque également un processeur Snapdragon 888, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3300 mAh avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 11. Concernant la photo, on retrouve un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Plus d'informations dans notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.