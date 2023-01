Soldes : offrez-vous le OnePlus Nord 2 à moins de 280 € chez Fnac/Darty

Le OnePlus Nord 2 est à prix soldé chez Fnac/Darty. Au cours de l'événement commercial, le modèle 128 Go du smartphone 5G est à moins de 280 euros grâce à une remise de 20% de la part des deux sites e-commerce.

Pour ce nouveau bon plan associé à la période des soldes d'hiver 2023, nous vous invitons à prendre la direction des sites du groupe Fnac/Darty où un smartphone de la marque OnePlus fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante.

En effet, le OnePlus Nord 2 proposé dans son coloris gris et sa version 128 Go est vendu par les sites e-commerce français au prix de 279 euros au lieu de 349 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 70 euros de la part de Fnac/Darty. Pour information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour rappel, le OnePlus Nord 2 est doté d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI et d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche OxygenOS. Du côté de la photo/vidéo, le téléphone embarque un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.