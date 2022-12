MacBook Air M2 : l’ordinateur Apple de retour à un super prix

Envie de vous procurer le dernier MacBook Air avec sa puce M2 ? En ce moment, Amazon et Cdiscount vous donnent la possibilité d'avoir le modèle 2022 de l'ordinateur Apple à moins de 1300 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Plus d'une semaine après le Black Friday 2022, le MacBook Air M2 est de retour à un super prix. En effet, Amazon et Cdiscount se sont alignés pour vous permettre de bénéficier d'une réduction de 200 euros sur l'ordinateur Apple.

Alors qu'on peut le trouver à 1499 euros sur le site officiel de la marque à la pomme, le modèle 2022 de l'Apple MacBook Air avec sa puce M2 est vendu dans sa version 256 Go au tarif de 1299 euros ; ce qui fait donc une remise de 13% de la part des deux sites e-commerce mentionnés. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais et vous avez la possibilité de payer l'article en plusieurs fois sans frais.

Successeur du MacBook Air de 2020, le MacBook Air 2022 dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels à 224 pixels par pouce avec prise en charge d’un milliard de couleurs. L'ordinateur portable de la firme de Cupertino embarque la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus sur le laptop, nous vous invitons à lire notre article associé au test de l'Apple MacBook Air M2.