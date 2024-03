La TV LED Samsung The Frame est disponible à moins de 1000€ chez la Fnac !

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : la TV LED Samsung The Frame TQ55LS03B 38″ disponible à moins de 1000€ ! Une occasion en or de profiter sans vous ruiner de cette TV qui se fond dans le décor de votre salon sans effort.

De nos jours, la quête de l'harmonie dans notre espace de vie pousse de plus en plus de personnes à rechercher des solutions pour intégrer ou dissimuler leur télévision au sein de leur décoration intérieure. C'est dans cette optique que des produits innovants voient le jour, transformant les écrans noirs et encombrants en véritables œuvres d'art ou en éléments de décoration subtils. C'est notamment le cas de la TV LED Samsung The Frame qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée, prend la forme d'un élégant tableau à accrocher dans votre salon.

Et bonne nouvelle : pendant les Fnac Days, la Fnac propose une offre alléchante sur la TV. Habituellement affichée à 1399€, elle est désormais disponible pour seulement 999€. De plus, les adhérents Fnac peuvent bénéficier d'un avantage supplémentaire : en utilisant le code ADHMARS, ils peuvent économiser 10€ tous les 100€ d'achat, soit un crédit de 90€ directement appliqué sur leur carte Fnac+. Cette offre est valable jusqu'au 17 mars inclus, une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de technologie et de design.

Samsung The Frame TQ55LS03B : bien plus qu'une télévision, une oeuvre d'art

La TV LED Samsung The Frame TQ55LS03B se distingue par son concept unique : celui d'une télévision qui se transforme en œuvre d'art lorsqu'elle n'est pas utilisée. Grâce à sa résolution 4K UHD, elle offre une qualité d'image exceptionnelle, avec des couleurs vives et un contraste profond. Sa taille de 138 cm (55 pouces) promet une expérience visuelle immersive, idéale pour les cinéphiles et les amateurs de séries.

Outre son esthétique raffinée, ce modèle intègre des fonctionnalités avancées telles que le HDR10+, assurant une plage dynamique étendue pour des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses de l'image. Le mode Art, caractéristique de la série The Frame, permet d'afficher des œuvres d'art ou des photos personnelles, transformant ainsi l'écran en un véritable tableau lorsqu'il n'est pas en usage. Cette fonctionnalité enrichit non seulement votre espace de vie mais contribue également à une atmosphère culturelle et personnalisée.

La Samsung The Frame TQ55LS03B brille également par sa connectivité et son intégration dans l'écosystème domestique intelligent. Compatible avec les assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Bixby, elle s'adapte parfaitement à votre quotidien en permettant un contrôle vocal intuitif. De plus, sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth facilite la liaison avec vos autres appareils, pour une expérience utilisateur fluide et sans accroc.

L'offre de la Fnac sur la TV LED Samsung The Frame TQ55LS03B est une occasion exceptionnelle de combiner technologie de pointe, esthétique et économie. Avec sa réduction significative et les avantages supplémentaires pour les adhérents Fnac, c'est le moment idéal pour faire de votre salon un espace à la fois moderne, fonctionnel et élégant. Ne laissez pas passer cette chance de transformer votre expérience télévisuelle et votre intérieur.