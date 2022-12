Switch OLED : The Legend of Zelda Skyward Sword HD offert pour l’achat de la console

Un pack Nintendo Switch fait l'objet d'une offre intéressante sur le site de la Fnac ! Pendant une durée limitée, la version OLED de la console portable est vendue avec un jeu de la saga Zelda à moins de 320 euros.

Jusqu'au lundi 26 décembre 2022, vous pouvez vous rendre sur le site e-commerce français de la Fnac pour profiter de l'offre sur la Nintendo Switch OLED. Durant trois semaines, la dernière version de la fameuse console portable de la marque japonaise est proposée avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD offert.

Pour ce faire, il suffit d'ajouter les deux produits au cours de l'étape de la commande et l'ensemble vous reviendra à 319,99 euros au lieu de 364,98 euros ; soit une remise immédiate de 44,99 euros, correspondant au tarif du jeu vidéo.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est dotée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console embarque de 64 Go de mémoire qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.