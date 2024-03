La Fnac casse les prix des TV Samsung Neo QLED : jusqu’à -50% de réduction, vite !

Voici un bon plan qui devrait vous permettre d’économiser des milliers d’euros. La Fnac propose actuellement de grosses promotions sur les TV Neo QLED Mini LED de Samsung. Du vendredi 29 mars au lundi 1er avril inclus, vous pouvez économiser jusqu’à 3400 € en achetant l’un de ces modèles. Profitez-en pour vous équiper des dernières avancées technologiques à prix réduit.

Les TV Neo QLED Mini LED de Samsung sont à prix sacrifié chez la Fnac

Vous souhaitez remplacer votre TV en achetant un nouveau modèle haut de gamme ? La Fnac ne fait pas les choses à moitié. Les TV Samsung Neo QLED sont affichées à prix ultra canon avec des offres allant jusqu’à -50%. Mais attention, ces promotions sont éphémères et dès mardi, les prix retourneront à la normale. N’attendez donc pas pour en profiter.

Durant cette courte période, vous pouvez acheter votre TV de dernière génération moins chère. Selon le modèle, vous pouvez avoir jusqu’à 3400 € de réduction. C’est par exemple le cas de la Samsung TQ85QN800C. Cette TV Neo QLED profite d’une diagonale de 85 pouces, soit 216 cm de large. Vous pourrez donc profiter de vos films, séries et sessions de jeux sur très grand écran.

Avec sa définition 8K UHD et la présence de nombreuses technologies telles que Dolby Atmos sans fil®, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony, vous pouvez vivre une expérience encore plus immersive. Les images sont lumineuses, ultra-détaillées, riches de 33 millions de pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, elles sont également fluides.

Grâce à l’intelligence artificielle et au deep learning, les contenus sont automatiquement affichés en excellente qualité, quelle que soit la qualité d’origine des images. Enfin, avec le système de fixation One Connect, l’encombrement est minimisé. Le boîtier est ainsi déporté. Habituellement en vente à 6899 €, la Samsung TQ85QN800C passe à seulement 3499 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous cherchez un modèle moins cher ou plus petit, la TV Neo QLED Samsung TQ65QN900C est à 2499 € au lieu de 4999 €. Cela représente une énorme baisse de prix de 2500 € ! Elle dispose d’une dalle de 65 pouces, soit 165 cm de large. Comme la TQ85QN800C, la TQ65QN900C est équipée d’un processeur Neural Quantum 8K. Vous pouvez donc profiter de vidéos en 8K et, grâce à sa technologie d’upscalling, vos images apparaissent en excellente qualité, quel que soit le contenu d’origine.

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les images ultra fluides sont particulièrement adaptées au gaming. Les TV Neo QLED de Samsung intègrent d’ailleurs la plateforme de jeux en streaming Gaming Hub dans laquelle on retrouve les principales applications de cloud gaming comme NVIDIA GeForce Now, Blacknut, Anstream ou encore Xbox Game Pass. Enfin, le boîtier déporté One Connect vous donne la possibilité de cacher les câbles dans un meuble pour d’une installation épurée.