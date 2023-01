Soldes Fnac : le PC HP Pavilion 14″ est à moins de 650€ avec -28% de réduction

On a trouvé un PC HP Pavilion 14″ à prix cassé chez la Fnac pour les soldes d'hiver ! Pendant encore quelques jours, l'enseigne le propose en effet avec une remise exceptionnelle de -28%. On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir le PC chez la Fnac

Profitez des soldes d'hiver pour faire le plein de bonnes affaires ! Pour vous aider à trouver les offres à ne pas rater, on fait nos propres recherches et aujourd'hui, on a trouvé une promotion qui devrait vous intéresser : -28% de réduction sur le PC HP Pavilion 14-DV1031NF chez la Fnac !

En vous rendant maintenant chez la Fnac, vous pouvez ainsi profiter du PC portable pour seulement 649,99€ au lieu de 899,99€. Une aubaine, surtout un ordinateur de ce calibre.

En prime, la Fnac vous propose plusieurs autres cadeaux pour tout achat du PC :

10€ offerts tous les 100€ d'achat avec le code BONUS10, donc 60€ offerts sur votre carte Fnac+.

avec le code BONUS10, donc 60€ offerts sur votre carte Fnac+. -40€ pour tout achat simultané de ce produit avec Microsoft 365 .

pour tout achat simultané de ce produit avec . 4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille (au choix).

Travaillez ou jouez n'importe où grâce au PC HP Pavilion 14″

Avec le HP Pavilion 14″, vous profitez d'un PC portable très performant pour un prix abordable. Il propose en effet un processeur Intel Core i5-1155G7 avec 16Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Vous pouvez ainsi travailler comme vous le souhaitez, mais aussi regarder du streaming ou jouer à des jeux en ligne en toute fluidité.

Il offre également un pavé tactile de précision afin de simplifier vos tâches, une autonomie prolongée pour tenir toute la journée et la fonction charge rapide HP Fast Charge. L'image est nette et le PC propose un panneau antireflets. Vous pouvez ainsi en profiter en plein soleil sans craindre de ne plus voir votre écran.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un écran 14″ Full HD

Une résolution de 1920 x 1080

Un clavier rétro-éclairé

Une batterie amovible

Lors de l'achat du PC, vous profitez de plusieurs logiciels gratuitement pendant 1 mois d'essai, comme ExpressVPN, LastPass Premium et Microsoft 365.