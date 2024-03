Alerte promo : jusqu’à -400€ sur une TV Neo QLED Samsung 165cm chez la Fnac !

Vous cherchez une large TV à prix mini ? La Fnac vous propose en ce moment une remise jusqu'à -400€ sur une TV Neo QLED Samsung TQ65QN90C 165 cm 4K UHD ! Une occasion en or de transformer votre salon en salle de cinéma sans vous ruiner. On vous détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir la TV à prix mini chez la Fnac

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle TV qui allie performance et innovation, on a trouvé l'offre qui répondra à tous vos besoins : la TV Samsung Neo QLED 4K QN90C disponible à prix mini. En ce moment chez la Fnac, vous pouvez en effet profiter d'une remise de -16% sur la TV qui se retrouve à seulement 1599€ au lieu de 1899€.

Et ce n'est pas tout ! Si vous êtes adhérent Fnac, la remise monte jusqu'à -21% et la TV se retrouve à seulement 1499€. En prime, la Fnac propose une offre de reprise de votre ancien appareil en magasin et -20% sur une sélection d'accessoires JVC comme un support TV par exemple.

Samsung Neo QLED 4K QN90C: clarté et son perfectionnés

Le Samsung Neo QLED 4K QN90C se positionne comme une option solide dans le marché haut de gamme des téléviseurs, offrant une combinaison de technologies avancées pour une expérience de visionnage supérieure. Cet appareil se distingue par l'utilisation de Quantum Mini LED, une technologie qui ajuste finement la luminosité pour offrir des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants, améliorant ainsi le contraste et la profondeur de l'image.

Au cœur de la performance visuelle du QN90C se trouve le Neural Quantum Processor 4K, qui utilise l'intelligence artificielle et le deep learning pour optimiser la qualité de l'image en temps réel, quel que soit le contenu ou la source. Cela garantit que les spectateurs profitent d'une résolution 4K UHD exceptionnelle dans toutes les situations.

Côté audio, le QN90C n'est pas en reste. Il intègre OTS+ (Object Tracking Sound), une technologie de son 3D qui suit l'action à l'écran pour une immersion sonore plus réaliste. Complété par Q-Symphony, qui synchronise le son entre le téléviseur et les barres de son compatibles Samsung, et Dolby Atmos® sans fil, il offre une expérience audio enveloppante et de haute fidélité.

La dalle anti-reflet du QN90C est un autre avantage significatif, permettant aux utilisateurs de profiter d'une qualité d'image inaltérée même dans les pièces lumineuses, réduisant les distractions causées par les reflets gênants.

Finalement, le Samsung Neo QLED 4K QN90C s'impose comme un choix de premier plan pour les consommateurs à la recherche d'une expérience cinématographique haut de gamme à domicile, associant innovations visuelles et sonores pour plonger le spectateur au cœur de l'action.