Leclerc casse le prix de la Nintendo Switch Lite Animal Crossing New Horizon

La version allégée de la Nintendo Switch avec le jeu Animal Crossing New Horizons est proposée à un prix intéressant. A l'occasion des soldes d'été 2021, la console passe au tarif de 180.90 euros avec la livraison gratuite en retrait magasin.

Décalés d'une semaine, les bons plans soldes d'été 2021 sont enfin là pour le plus grand plaisir de tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires et se faire plaisir. A compter de ce mercredi 30 juin et dans la limite des stocks disponibles (ou au plus tard jusqu’au 27 juillet 2021), l'enseigne de la grande distribution Leclerc par le biais de son site internet, propose une belle offre sur la Nintendo Switch Lite. Celle-ci est proposé au prix de 180.90 euros et nul besoin de la carte fidélité du magasin pour en profiter.

Au niveau du coloris, vous avez le choix entre la version corail ou turquoise, et la console est accompagnée du jeu Animal Crossing New Horizons (code de téléchargement) et de 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online.

La Switch Lite est dotée d'un écran LCD tactile de 5,5 pouces avec une définition de 720 pixels, elle mesure 91,1 x 208 x 13,9 mm et pèse 275 grammes. Son autonomie est comprise entre 3 et 7 heures. Vu que c'est une console portable, il n'est pas possible de la connecter à un TV contrairement à sa grande soeur (la Nintendo Switch).