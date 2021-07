Ce pack Nintendo Switch + 3 jeux est à prix canon pour les soldes

Dans la cadre des soldes d'été 2021, l'enseigne en ligne Cdiscount propose un pack incluant la console de jeu Nintendo Switch coloris rouge néon avec trois jeux à télécharger parmi lesquels Cars 3, Lego DC Super-Vilains et Les indestructibles pour 329,96 € seulement.

Les soldes d'été Cdiscount battent leur plein et il est possible de faire quelques belles affaires à l'image de ce bon plan qui permet de s'équiper de la console de jeu Nintendo Switch Néon avec trois jeux à petit prix. Les jeux en question sont à télécharger directement sur la console.

Ils sont inclus sous forme de codes de téléchargement. Pas de version disque, mais cela reste tout de même une excellente affaire sachant qu'on les trouve généralement à 29,99 € l'unité. Le pack vous permet donc d'avoir la Nintendo Switch ainsi que les titres suivants : Cars 3, Lego DC Super-Vilains et Les indestructibles pour 329,96 € contre 389,96 € en achat séparé. Une belle économie de 60 euros.

Concernant la console de jeu Nintendo Switch, elle dispose d'un concept unique (en quelques secondes, on peut la faire passer d'une console de salon à une console portable et vice-versa), ses Joy-Con se modulent rapidement et sont assez confortables. Son design et son autonomie ne laissent pas indifférent. Enfin, il y a des jeux de qualité et incontournables (The Legend of Zelda : Breathe of Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros, Crash Bandicoot Remastered).