Nintendo Switch : la console est à petit prix pour le Prime Day

La Nintendo Switch s'affiche à un prix imbattable du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Elle est à 292,90 € dans son coloris rouge et bleu. Un bon prix qui baisse encore un peu plus grâce à un coupon de réduction.

Profitez de ce bon plan Amazon durant le Prime Day 2021 pour acheter la console de jeu Nintendo Switch coloris rouge et bleu moins chère. Elle est affichée à 292,90 € et un coupon promotionnel de 7,91 € fait chuter son prix à 284,99 €. Pour bénéficier de la remise, pas besoin d'être abonné Prime puisque l'offre est valable pour tout le monde.

La Nintendo Switch dispose d'un concept unique (en quelques secondes, on peut la faire passer d'une console de salon à une console portable et vice-versa), ses Joy-Con se modulent rapidement et sont assez confortables. Son design et son autonomie ne laissent pas indifférent. Enfin, il y a des jeux de qualité et incontournables (The Legend of Zelda : Breathe of Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros, Crash Bandicoot Remastered).

