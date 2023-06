Alternative à Adobe Acrobat : UPDF pour Android, PC, Mac et iOS (56% de réduction)

Le format PDF est l'un des fichiers de documents les plus utilisés de nos jours. Ce format de fichier vous permet de partager des informations essentielles dans un seul fichier, notamment des textes, des graphiques, des diagrammes, des illustrations, etc. Malheureusement, vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un outil tiers pour apporter des modifications aux PDF. En effet, aucun système n'est doté d'éditeurs de PDF intégrés. Heureusement, il existe un éditeur de PDF fiable pour Windows, Android et des appareils Apple : UPDF.

Il s'agit d'une alternative plus abordable et plus conviviale qu'Adobe Acrobat, car il dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour modifier efficacement les PDF. Mais ce n'est pas tout. Le mois prochain, UPDF introduira de puissantes fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle qui permettront de traduire, d'expliquer, d'écrire, de réécrire et de réviser les PDF automatiquement.

Avant d'aborder les fonctionnalités de ce programme, découvrons d'abord cette offre unique d'UPDF.

Profitez d'une réduction exclusive de 56% sur UPDF Pro (toutes plateformes)

Pourquoi les utilisateurs veulent-ils passer d'Adobe Acrobat à UPDF PDF Editor

UPDF supporte d'éditer les PDF en déplacement

UPDF vous permet d'éditer des fichiers PDF en déplacement. Cet éditeur de PDF facile à utiliser vous permet d'éditer des textes et des images sur votre iPad, iPhone ou Android. Si vous avez besoin d'éditer des PDF sur votre Mac ou Windows, UPDF est là pour vous aider. Grâce à la fonctionnalité UPDF Cloud, vous pouvez synchroniser vos fichiers PDF sur toutes les plateformes et les éditer n'importe où, à tout moment.

UPDF permet aux utilisateurs d'annoter les PDF à l'aide de divers outils

L'annotation des PDF est l'une des principales fonctionnalités dont vous pourrez profiter avec UPDF. Grâce aux outils d'annotation de ce programme, vous pouvez ajouter des commentaires ou des notes autocollantes pour partager des informations essentielles avec votre équipe ou le lecteur de PDF visé. Vous pouvez également souligner les sections importantes à l'aide de couleurs, de dessins ou de soulignements et supprimer les textes indésirables à l'aide de biffures. Comme prévu, la fonction d'annotation d'UPDF vous permet également de dessiner des formes, des lignes, des flèches et des croquis à main levée.

Éditer facilement du texte numérisé

L'OCR (reconnaissance optique de caractères) est un élément important dans le choix de l'éditeur UPDF. UPDF vous permet de convertir des PDF scannés ou basés sur des images en fichiers consultables et modifiables en un seul clic. Vous pouvez ensuite sélectionner, copier, éditer ou rechercher les textes contenus dans le fichier PDF. Il convient également de noter que la fonction OCR prend en charge plus de 38 langues.

Créer, signer des PDF et remplir des formulaires PDF

UPDF facilite le remplissage de vos formulaires PDF en surlignant simplement les champs du formulaire et en les rendant éditables. Ce programme intelligent reconnaîtra et surlignera automatiquement les champs à remplir sur votre formulaire PDF. Après avoir rempli les formulaires PDF avec les informations nécessaires, utilisez les fonctionnalités de signature de PDF du programme pour ajouter de l'authenticité à votre PDF. Vous pouvez ajouter une signature électronique ou manuscrite, selon vos préférences.

Organiser les PDF en toute simplicité

UPDF offre de nombreuses possibilités d'organisation des PDF afin de faciliter votre travail et de lui donner un aspect plus professionnel. Les fonctionnalités sont les suivantes :

Réorganiser les pages du PDF en insérant ou en supprimant des pages. Vous pouvez également filtrer les pages par catégories telles que pair ou impair, portrait ou paysage.

Supprimer des PDF.

Insérer des PDF : intégrer une page PDF vierge ou importer une page à partir d'un fichier PDF externe.

Diviser un PDF unique en pages plus petites, indépendantes et numérotées.

Extraire un PDF.

Remplacer rapidement et facilement une ou plusieurs pages d'autres PDF.

Faire pivoter de pages PDF.

Pas besoin d'acheter un nouveau logiciel pour chaque appareil

La plupart des applications du marché permettent de travailler sur un seul appareil à partir d'un seul compte. Cependant, UPDF vous permet de dépasser ces limites et d'obtenir une licence pour quatre appareils (2 ordinateurs et 2 mobiles). Avec cette licence unique, vous avez accès à un seul compte d'UPDF premium qui peut être utilisé simultanément depuis 2 appareils Windows et 2 appareils Android (ou 2 appareils Mac et 2 appareils iOS) sans aucun inconvénient.

Que pouvez-vous faire d'autre avec UPDF PDF Editor ?

Vous vous trompez si vous pensez que les fonctionnalités ci-dessus sont les seules offertes par UPDF. Le programme est livré avec de nombreuses autres fonctions intéressantes et puissantes à exploiter. En voici quelques-unes:

Ouvrir et lire n'importe quel fichier PDF, y compris les fichiers verrouillés.

Convertir les fichiers PDF en divers formats d'image, Microsoft Office et Web, notamment JPG, JPEG, PNG, Text, Word, HTML, PPT, Excel, etc.

Éditer les fichiers PDF à l'aide d'un mot de passe pour les empêcher d'être ouverts, lus, imprimés ou modifiés sans autorisation.

Afficher vos fichiers PDF dans plusieurs modes, y compris une seule page, deux pages, ou défilement d'une/deux pages. Et présenter un fichier PDF sous forme de diaporama.

Compresser des fichiers PDF en fichiers plus petits et partageables sans perte de qualité.

Combiner par lots vos fichiers PDF. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers PDF et les réorganiser de manière appropriée avant de les fusionner.

Aplatir les PDF.

Rogner les PDF.

Ajouter un filigrane et un fond aux PDF.

Fonctionnalités d'IA à venir en juillet : traduire, expliquer, écrire, réécrire et reviser des PDF.

Offre de soldes d'été d'UPDF — 56% DE RÉDUCTION

Après avoir installé UPDF, vous pouvez utiliser le compte gratuit pour effectuer des tâches d'édition de PDF de base et exporter le fichier avec un filigrane. Compte tenu des limites de l'essai gratuit, nous vous conseillons de passer à UPDF Pro et de bénéficier d'une remise de 56 %. UPDF Pro est désormais disponible pour 29,99€/an (l'achat d'un an donne droit à 15 mois d'accès supplémentaires) et 43,99€/perpétuel. Vous pouvez utiliser une seule licence sur Windows, Mac, Android et iOS. De plus, la licence est assortie d'une garantie de remboursement de 30 jours, et vous pouvez réinstaller l'application sur un nouvel appareil et continuer là où vous l'avez laissée.

Profitez de cette offre dès aujourd'hui !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Superace Software.