Soldes Boulanger : L’excellent casque Bose QC Spécial Edition à moins de 180 euros, vite !

À l’occasion des soldes d’été 2023, Boulanger fait une offre exceptionnelle sur l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit du marché. Le casque Bose QuietComfort Special Edition passe ainsi à 199,99 € au lieu de 269,99 €. En utilisant le code Audio10, vous pouvez même les avoir à seulement 179 € ! Une bon plan à ne pas manquer !

Les soldes d’été 2023 sont enfin là. C’est le bon moment pour faire vos achats à prix réduit. Boulanger affiche actuellement le casque Bose QuietComfort (QC) Special Edition à moins 25%. Il est ainsi proposé à 199,99 euros, au lieu de 269,99 euros. Mais ce n’est pas tout ! Cette offre se cumule avec le code promo Audio10 qui offre 10% de réduction supplémentaire, soit une nouvelle baisse de prix de 20 euros qui descend le prix à 179,99 euros.

Le Bose QC Special Edition est sans conteste l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active, à la fois confortable et très léger. Grâce aux coussinets performants qui entourent l’oreille, la pression sur la tête est réduite. Vous pouvez donc le porter de longues heures sans souci, d’autant plus qu’il affiche une belle autonomie de plus de 22 heures. Grâce au Bluetooth multipoint, vous avez la possibilité de switcher simplement entre plusieurs appareils.

Ce casque sans fil de type circum-aural se charge complètement en USB-C en 2 heures et demi. Grâce à la recharge rapide, vous bénéficiez de 3 heures d’écoute en seulement 15 minutes de charge.

Le Bose QC Special Edition est certifié IPX4. Vous pouvez donc l’utiliser pour le sport. Il est vendu avec un étui de rangement et une housse de transport.

