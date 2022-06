iPhone 12 Pro Max (512Go) : chute des prix pendant les soldes d’été 2022 sur Cdiscount

Si vous prévoyez d’acheter un nouveau smartphone, Cdiscount propose une offre à ne pas manquer sur la version 512Go de l’iPhone 12 Pro Max durant les soldes.

Après la baisse de prix de l’iPhone 12 Pro Max (256 Go) chez Orange et Sosh, c’est au tour de la version Pro Max (512Go) d’être en promotion sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été. Initialement affiché à 1349 €, le prix chute à 1099 € grâce à une belle réduction de 250 €. Les membres Cdiscount à volonté pourront l’acheter à seulement 999 € avec le code 100D999CD. C’est une très belle offre quand on sait que la version 256 Go est actuellement vendue soldée au même prix.

l’iPhone 12 Pro Max a peut-être 2 ans, mais il est aujourd’hui encore considéré comme un smartphone très puissant. En plus de son design et de ses finitions haut de gamme, ce photophone dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces. Son utilisation est confortable et fluide grâce à sa puce Apple A14 Bionic couplée à 6 Go de mémoire vive.

L’appareil photo est un atout majeur. L’iPhone 12 Pro Max embarque trois modules photo qui permettent de faire de magnifiques photos de jour comme de nuit. Vous pouvez ainsi choisir entre le module principal doté de 12 mégapixels, d’une ouverture de f/1,6, et d’une distance focale de 26 mm. Vous pouvez aussi utiliser le grand angle et le zoom avec le téléobjectif à x2,5.

D’un point de vue autonomie, l’iPhone 12 Pro Max n’est pas en reste. Sa batterie affiche de belles performances qui permettent de tenir toute la journée.

Cet iPhone 12 Pro Max (512Go) compatible 5G et certifié IP68 est actuellement soldé à 1099 € sur Cdiscount. Les membres CDAV pourront l’acheter à seulement 999 € avec le code 100D999CD.

