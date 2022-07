Galaxy A52 : très bon prix sur le smartphone 4G Samsung chez Cdiscount

Bon plan à saisir pour celles et ceux qui recherchent un smartphone 4G à moins de 250 euros ! En cette période d'été, Cdiscount propose le Samsung Galaxy A52 à exactement 249 euros ; soit 130 euros moins cher par rapport à son prix de départ.

Alors que les soldes Cdiscount été 2022 tournent à plein régime, le site e-commerce profite de la saison estivale pour effectuer une offre intéressante sur un smartphone 4G de la marque Samsung.

Dans le cadre d'une durée indéterminée, le Samsung Galaxy A52 proposé dans un coloris noir est vendu par Cdiscount au prix de 249 euros au lieu de 379 euros ; soit une réduction de 130 euros par rapport au prix conseillé par le constructeur. Pour information, la livraison du téléphone est gratuite en point relais.

Dévoilé en même temps que le Galaxy A72, le Galaxy A52 de Samsung est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels en Full HD+, d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 4500 mAh. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche One UI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur de 64 + 12 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.

