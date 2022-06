Le Smartphone Samsung Galaxy A52S à -23% chez Rue du commerce : notre top 3 des meilleures offres des soldes d’été

Rue du Commerce célèbre les soldes d’été en grandes pompes ! Pendant quelques jours, l’enseigne vous propose des remises exceptionnelles sur une large sélection de smartphones Samsung Galaxy. Parmi les offres, on trouve le Galaxy A52S à moins de 380€. Retrouvez les détails de cette offre et toutes les autres dans cet article.

Toutes les offres Samsung chez Rue du Commerce

Les soldes d’été ont commencé chez Rue du Commerce ! Pour l’occasion, l’enseigne vous propose plusieurs modèles de Samsung Galaxy à prix mini. Parmi eux, on a trouvé une pépite : le Galaxy A52s 5G avec -23% de réduction. Le smartphone se retrouve ainsi à seulement 372,99€ au lieu de 459€.

Une aubaine pour ce smartphone avec un écran panoramique très fluide et un appareil photo digne des pro. Le Samsung Galaxy A52s profite en effet des fonctionnalités des Galaxy haut de gamme, tout en gardant un prix abordable. Il propose par exemple un taux de rafraîchissement de 120Hz qui vous permet notamment de jouer à tous vos jeux vidéo favoris sans craindre un décalage ou des lenteurs.

Côté photo, il fait là aussi un sans-faute et propose un capteur principal haute résolution de 64Mpx avec une stabilisation optique efficace. Vos photos sont ainsi toujours nettes, même si vous êtes en mouvement. Pour les amateurs de selfie, le Galaxy A52s propose un capteur frontal de 32Mpx.

Parmi les autres avantages du smartphone, on note aussi sa résistance à l’eau, une prestation la plupart du temps réservée aux smartphones les plus haut de gamme. Enfin, avec le Galaxy A52s, vous profitez de la 5G. À vous la rapidité du nouveau réseau mobile, et ce, sans vous ruiner grâce à Rue du Commerce.

Une réduction de -166,01€ sur le Galaxy S21 FE 5G

Pour les soldes d’été, Rue du Commerce vous propose également le Samsung Galaxy S21 FE 5G 256 Go avec une réduction incroyable de -166,01€. Le smartphone se retrouve ainsi à seulement 652,99€ au lieu de 819€.

Toutes les offres Samsung chez Rue du Commerce

Avec le Galaxy S21 FE 5G, vous profitez de plusieurs avantages, dont la qualité de son écran. Le smartphone propose en effet un grand écran Super Amoled de 6,4 pouces avec un verre Gorilla Glass 7. Pour une immersion totale dans vos contenus, il est de plus doté d’une fréquence d’affichage de 120Hz. Vous profitez ainsi d’une fluidité incroyable pour vos appels visio, vos jeux vidéo et vos contenus en streaming.

Côté photo, il est doté d’un mode nuit très performant qui vous permet de prendre des photos toujours lumineuses, même dans la pénombre, qu’il fasse jour ou nuit. L’appareil photo est de plus très polyvalent et propose plusieurs modules : un capteur principal de 32Mpx, un capteur ultra grand-angle et un zoom X30. Vous pouvez ainsi capturer tous les meilleurs moments de votre quotidien dans un confort optimal.

Enfin, il est difficile de parler du Galaxy S21 FE 5G sans citer son processeur ultra performant. Le smartphone est, en effet, doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 888, connue pour permettre des performances au top.

Une réduction de -509,01€ sur le Galaxy Z Fold3 5G

Dernier de notre Top 3, et pourtant loin d’être des moindres, on trouve également en ce moment chez Rue du Commerce le Samsung Galaxy Z Fold3 5G à prix cassé. L’enseigne le propose avec une réduction incroyable de plus de 500€ ! Vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 1389,99€ au lieu de 1899€.

Complètement révolutionnaire, le Galaxy Z Fold3 5G est pliable ! Lorsqu’il est plié, il ressemble à un smartphone comme un autre avec un écran externe de 1,9”, mais vous pouvez l’ouvrir comme un livre et révéler un écran HDR+ incroyable de 7,6”. Grâce à ses 2 écrans, il est très polyvalent et vous pouvez adapter vos usages sur chacun des écrans en fonction de vos besoins.

Vous pouvez par exemple profiter de l’écran externe pour écrire vos messages ou lire vos mails et ouvrir le smartphone pour lire vos vidéos ou jouer à des jeux. En fonction de vos activités, il est même possible de faire plusieurs choses à la fois sur le smartphone. Vous pouvez par exemple regarder un match sur l’écran principal tout en écrivant un SMS depuis l’écran externe.

Le Galaxy Z Fold3 vous propose de plus un capteur frontal parfaitement intégré sous l’écran. Il est ainsi presque invisible et vous permet de regarder des vidéos en immersion totale sans être gêné par un gros capteur au milieu de l’écran.

Parmi les autres avantages du smartphone, on note la compatibilité de l’écran interne avec le S Pen et sa résistance à l’eau. Une première mondiale, mais surtout une véritable prouesse technique pour un smartphone pliable avec une charnière !

Toutes les offres Samsung chez Rue du Commerce

Notre Top 3 ne vous a pas convaincu ? Pas de problème ! Rue du Commerce propose plusieurs autres modèles de smartphones Samsung à prix mini. En vous rendant dès maintenant sur le site, vous pouvez en effet aussi profiter des offres suivantes :

-15,12% sur le Samsung Galaxy A22 5G 128Go Gris à 224,99€ au lieu de 259€.

-11,53% sur le Samsung Galaxy A32 5G 128Go Noir à 294,99€ au lieu de 329€.

-9,45% sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G 128Go Bleu à 592,99€ au lieu de 649€.

-13,39% sur le Samsung Galaxy S20 FE V2 4G 128Go Bleu à 492,99€ au lieu de 559€.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 128Go Noir au prix exceptionnel de 1259€.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.