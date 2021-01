Soldes Cdiscount hiver 2021 : le top des offres à ne pas rater

C'est parti pour les soldes d'hiver 2021 chez Cdiscount ! Durant 4 semaines, du 20 janvier au 11 février, les promotions sur les produits high-tech sont à l'honneur sur le site du marchand en ligne. Si vous envisagez l'acquisition d'un smartphone, d'objets connectés, d'une nouvelle TV ou d'un ordinateur portable, c'est le bon moment ! Voici toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2021 chez Cdiscount.

Jeux PS4 The Last of Us Part II à 19,99 € et Ghost of Tsushima à 29,99 € 39,99 €

Offrez-vous le jeu The Last of Us Part II, élu meilleur jeu de l'année 2020 pour 19,99 € ou l'excellent Ghost of Tsushima à 29,99 €. On les trouve généralement aux alentours des 40 euros. C'est donc une belle réduction de 50% à laquelle nous avons droit pendant les soldes d'hiver 2021 Cdiscount.

L'intrigue de The Last of US Part II se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants. Lorsqu'un violent événement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

Dans Ghost of Tsushima, découvrez le Japon féodal comme vous ne l’avez jamais vu : À la fin du 13e siècle, l'empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne visant à conquérir l'Orient. L'île de Tsushima est tout ce qui sépare le Japon de l'incroyable flotte mongole menée par un général rusé et impitoyable, Khotun Khan.

Alors que la première vague de l'assaut mongol embrase l'île, le samouraï Jin Sakai, dernier survivant de son clan, prend les armes. Il est déterminé à faire ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour protéger son peuple et récupérer l'île. Il doit s'affranchir des traditions qui ont fait de lui un guerrier pour emprunter une nouvelle voie, celle du fantôme, et mener une guerre peu conventionnelle afin de libérer Tsushima.

Imprimante tout-en-un jet d'encre couleur HP DeskJet 2710 à 39,40 € 69,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'une imprimante, la HP Deskjet 2710 est à un excellent prix pendant les bons plans des soldes d'hiver 2021. S'il faut normalement débourser 69,99 € pour se la procurer, elle passe à seulement 39,40 €. Cette imprimante vous permet d’imprimer en couleur avec 4 cartouches et une vitesse d’impression de 7,5 pages par minute (en noir).

Elle dispose d’un port Ethernet et les cartouches sont séparées, ce qui permet de les remplacer uniquement quand elles sont vides. Vous pouvez même profiter de la qualité photo pour imprimer vos plus beaux clichés et bénéficier d’une définition d’impression capable d’aller jusqu’à 4800 x 1200 ppp. Enfin, si vous le souhaitez, vous avez même 6 mois Instant Ink offerts.

Disque dur Externe Toshiba Canvio Basics 2 To à 59,99 € 77,99 €

18 euros de réduction sur le disque dur Toshiba Canvio Basics d'une capacité de stockage de 2 To. Un bon plan idéal pour les personnes qui cherchent un support de stockage externe à petit prix. Transférez vos fichiers rapidement avec le port USB 3. 2 grande vitesse Gen 1 et stockez jusqu’à 2 To de données. Le disque dur vous permet également de vous connecter à des anciens matériels grâce à sa compatibilité USB 2. 0.

Aspirateur balai Dyson V7 Motorhead Origin à 229,99 € 299,99 €

Profitez des bons plans soldes d'hiver Cdiscount 2021 pour vous équiper du très performant aspirateur balai Dyson V7 Motohead Origin à moindre coût. Il est possible de l'avoir à 229,99 € au lieu de 299,99 € en période normale. Pour en revenir aux fonctionnalités de cet aspirateur balai, on retrouve un moteur numérique de pointe capable d'effectuer pas moins de 110 000 tours/minute, générant ainsi une aspiration puissante sur les moquettes et les sols durs.

Qu’il s’agisse d’aspirer des toiles d’araignées ou de la poussière sur des abat-jours, sa conception – légère et concentrée autour du poignet permet un nettoyage aisé en hauteur. Il passe rapidement et facilement du mode balai au mode aspirateur à main.

Offrant une autonomie de 30 minutes, vous pouvez basculer entre le mode MAX pour un maximum de 6 minutes de fonctionnement à haute puissance et le mode puissance pour un nettoyage prolongé. L'aspirateur est livré avec une tête de nettoyage à entraînement direct, un accessoire deux en un, un long suceur avec détachement facile, sa station d’accueil et son chargeur.

TV continental Edison 55″ à 269,99 € 324,99 €

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour vous équiper de la TV continental Edison 55″ à seulement 269,99 € au lieu de 324,99 € en moyenne dans le cadre des soldes d'hiver 2021. Cela représente une réduction de 55 euros, ce qui est plutôt pas mal. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, jusqu'à épuisement des stocks.

Pour ce tarif contenu, vous avez un téléviseur 4K dotée de 3 ports HDMI et 2 ports USB. D'une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L'achat d'une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandé si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

Processeur AMD Ryzen 7 3700X à 289,99 € 349,99 €

Pour les soldes d'hiver Cdiscount, le processeur bureau AMD Ryzen 7 3700X est en promo. On peut s'en équiper pour 289,99 € au lieu de 349,99 € en temps normal. C'est donc une réduction non négligeable de 70 € à laquelle nous avons droit. Le processeur AMD Ryzen 7 3700X de 3ème génération met à profit l'architecture Zen 2 gravée en 7nm. Ce sont d'excellentes performances qui vous attendent ainsi qu'une efficacité énergétique améliorée. Il se positionne dans le haut de gamme des Ryzen 3000 avec ses 8 coeurs / 16 threads et sa fréquence max de 4.4 GHz. Votre allié idéal pour du jeu vidéo extrême ou bien pour des applications de création graphique gourmandes !

Ecran PC Gamer Acer Predator XB271HABMIPRZX à 299,99 € 399,99 €

Belle offre sur cet écran PC gaming Acer Predator XB271HABMIPRZX qui fait l'objet d'une baisse de 100 euros pour voir son prix passer de 399,99 € à 299,99 euros. L'écran gamer Acer XB271HABMIPRZX est équipé d'une dalle TN d'une diagonale de 27 pouces très réactive, seulement 1 ms, et donc parfaitement adaptée aux jeux vidéo rapides et nerveux.

Côté fluidité et précision, ce moniteur PC Predator XB271HABMIPRZX vous offre la précision de sa haute résolution Full HD ainsi qu'une fréquence de rafraichissement native de 144 Hz. Parfait pour vos besoins de rapidité et de netteté dans les FPS par exemple.

Processeur AMD Ryzen Series 5000 à partir de 309,99 €

Alors qu'ils sont depuis leur sortie l'an dernier en rupture de stock chez l'ensemble des sites spécialisés, les processeurs AMD Series 5000 s'invitent pendant les soldes d'hiver Cdiscount. Il est possible de s'en équiper à des prix très corrects. Ainsi, le 5600X est à 309,99 €, le 5800 X à 469,99 € et le 5900X à 549,99 €.

Le CPU Ryzen 5 5600X. est le plus abordable. Il est forcément moins impressionnant, mais ses caractéristiques restent satisfaisantes comparativement à son prix : 6 cœurs, 12 threads, fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo), 35 Mb de mémoire cache L3 et 65W de TDP. Dans le milieu de gamme, le Ryzen 7 5800X propose 8 cœurs, 16 threads, une fréquence d'horloge de 3,8 GHz (jusqu'à 4,7 GHz en mode turbo), 36 Mb de mémoire cache L3 et 105W de TDP. Une belle proposition là encore.

Le AMD Ryzen 9 5900X, dont la fiche technique fait presque tout autant rêvée avec ses 12 cœurs, ses 24 threads, sa fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,8 GHz en mode turbo), 70 Mb de mémoire cache L3 et 105W de TDP. C'est sans doute la meilleure solution pour les gamers chevronnés, la 5950X étant destinée à public plus professionnel.

TV LED LG 55UN7000 à 419,99 € 499,99 €

LA TV LED 55 pouces LG 55UN7000 fait l'objet d'une réduction de 80 euros dans le cadre des soldes d'hiver Cdiscount 2021. S'il faut habituellement débourser 499,99 euros pour s'en équiper, elle est proposée pour l'occasion à 419,99 euros. Connectée, cette TV propose un rétroéclairage par LED en définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels. Elle est dotée des technologie HDR : HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG). On retrouve un tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 et propose aussi la technologie d'améliorations d'image : 4K Upscaling.

Vélo électrique Motobécane Easy à 549 € 999 €

Le vélo électrique Velobecane Easy est en promotion pendant les soldes d'hiver 2021. Il est possible de s'en équiper pour 549,99 €. Pour en revenir aux caractéristiques du vélo électrique Velobecane Easy, il est équipé d'un moteur placé sur la roue arrière.

Silencieux, il n'en reste pas moins très performant et permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km / heure avec une assistance progressive et offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 40 km. Il sera idéal pour les personnes voulant l'utiliser en milieu urbain ou pour un usage sportif.

La sécurité n'est pas négligé sur ce vélo électrique puisque le Vélobecane Easy est équipé de frein à disque à l’avant et à l’arrière. Adapté pour les trajets nocturnes, il est doté d’un éclairage électrique avant, mais aussi d'un éclairage arrière qui permet de signaler votre position aux autres utilisateurs des voies publiques pour un maximum de sécurité. Livré monté, il vous faudra seulement vous charger du montage de la tige de selle et des pédales, démontés pour des raisons de sécurité liées au transport.

iPhone Xs Max 64 Go Argent à 649 € 749 €

Bon prix sur l'iPhone XS Max dans sa variante 64 Go coloris argent. S'il faut en temps normal débourser 749 euros pour se le procurer, il passe à 649 euros dans le cadre des soldes d'hiver 2021 Cdiscount. La variante 256 Go est aussi à un bon prix : 749 € au lieu de 849 €. Même s'il est sorti en 2018, l'iPhone XS Max est un excellent smartphone.

On retrouve un écran OLED de 6,5 pouces. Pour un prix moins élevé que les iPhone 11 Pro, vous obtiendrez un smartphone puissant, élégant, luxueux et doté d’un double capteur photo efficace. On y trouve aussi Face ID, la recharge sans fil par induction et une certification IP68. Par contre, ils ne rivalisent pas face aux iPhone 11 Pro sur le terrain de l’autonomie.