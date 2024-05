Star Wars : vous pouvez essayer gratuitement l’un des meilleurs jeux de la saga sur Xbox

Dans une galaxie pas si lointaine, Xbox célèbre le 4 mai en offrant aux joueurs un aperçu gratuit de l'une des aventures Star Wars les plus acclamées ces dernières années : Jedi Survivor.

Dès aujourd'hui, tous les abonnés du Xbox Game Pass peuvent se plonger dans un essai gratuit de 5 heures de Star Wars Jedi : Survivor, la suite très attendue de Jedi : Fallen Order de 2019. Développé par Respawn Entertainment, Jedi : Survivor poursuit l'histoire de l'ancien Padawan Cal Kestis cinq ans après les événements du premier jeu. Comme vous pourrez le lire dans notre test, nous avions particulièrement aimé cet opus.

Devenu Chevalier Jedi, Cal se retrouve mêlé à l'escalade du conflit de l'Alliance Rebelle et utilise ses pouvoirs de Force et ses compétences au sabre laser pour lutter contre l'oppression de l'Empire Galactique. La version d'essai offre aux fans de Xbox une bonne partie des premières heures de Survivor pour explorer ses mondes extraterrestres magnifiquement rendus, améliorer les capacités de Cal et découvrir les combats difficiles, mais gratifiants du jeu.

Jedi Survivor est disponible gratuitement, mais pour une durée limitée

Pour les membres du Game Pass Ultimate, la nouvelle est encore meilleure : la bibliothèque EA Play est incluse dans l'abonnement, ce qui permet d'accéder à Survivor sans frais supplémentaires après la fin de la période d'essai. Tous les progrès réalisés seront également pris en compte.

En ce 4 mai, les fans de Star Wars auront donc l'occasion de retrouver Cal Kestis et de poursuivre son combat pour redonner de l'espoir à la galaxie lointaine, très lointaine. Il vous suffit de télécharger la version d'essai gratuite sur le Xbox Store pour essayer le titre, mais dépêchez-vous, car cette offre ne durera que jusqu’à demain. Après dès le 6 mai, vous devrez acheter le jeu si vous souhaitez vous plonger dans l’aventure.

Pour ceux qui n'en ont pas assez de Star Wars après les heures d'ouverture de Survivor, Xbox propose également une version d'essai du jeu multijoueur déjanté Headbangers : Rhythm Royale ce week-end. Pour ceux qui cherchent un autre titre encore plus surprenant, on vous conseille vraiment Indika, qui vous plonge dans une histoire impliquant une nonne russe qui parle avec le diable.