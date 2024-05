French Days Cdiscount : les meilleures offres sont là !

Les French Days battent leur plein sur Cdiscount. Nous avons fait le tour du site et rassemblé ici les meilleurs bons plans sur les produits high-tech. Voici les promotions à ne pas manquer.

Cdiscount fait partie des enseignes initiatrices des French Days et prend donc naturellement part à l'événement avec quelques unes meilleures offres. L'édition printanière se poursuit sur son site jusqu'au 7 mai 2023 à 23h59. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, un PC portable, un téléviseur ou n'importe quel objet connecté ? Découvrez notre sélection des promotions à ne pas manquer sur Cdiscount dans le cadre des French Days du printemps 2024.

French Days sur Cdiscount : voici notre sélection des meilleures offres

SSD NVMe CRUCIAL P3 1 To à 59,99 €

à 59,99 € PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 avec RTX 4060, Core i5, 16 Go de RAM à 799 €

avec RTX 4060, Core i5, 16 Go de RAM à 799 € PC portable Gamer ERAZER CRAWLER E50 avec RTX 4050, Core i5, 16 Go de RAM à 699 €

avec RTX 4050, Core i5, 16 Go de RAM à 699 € Galaxy A33 5G à 219 €

à 219 € Drone DJI Mini 3 à 299 €

à 299 € Friteuse sans huile PHILIPS Airfryer XL Série 3000 HD9270/70 à 99 €

Série 3000 HD9270/70 à 99 € MacBook Air 13 pouces avec M2 à 989 € (avec le code 10DES79 )

à 989 € (avec le ) SSD PCIe 4 SAMSUNG 990 Pro 1 To à 79 € (avec le code 10DES79 )

à 79 € (avec le ) PC Portable HP 15 avec Ryzen 5-7520U, 16 Go de RAM + Sacoche + Souris à 499 €

Le MacBook Air 13 pouces avec M2 passe à seulement 989 euros avec le code 10DES79

Sorti en 2022, le MacBook Air M2 figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs modèles du marché. Malgré l’arrivée de la nouvelle puce M3, ses caractéristiques techniques n’ont pas à rougir. La puce M2 dispose en effet d’un CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs. Il embarque un écran de 13,6 pouces plus large grâce à son nouveau châssis. Par ailleurs, la dalle Liquid Retina profite d’une belle luminosité de 500 nits.

On retrouve également une webcam qui passe enfin en Full HD et une batterie plus puissante qui vous permet d’avoir jusqu'à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo.

Le MacBook Air 13 pouces avec M2 est toujours en vente à 1 199 € sur le site officiel d’Apple. Mais durant les French Days, la version 8 Go de RAM 8Go et 256 Go de stockage passe à seulement 989 euros en renseignant le code 10DES79 au moment du paiement.

Affiché à seulement 299 €, le drone DJI Mini 3 est à prix cassé

Vous cherchez un petit drone pas cher mais capable de faire de belles images ? Le Dji Mini 3 est ce qu’il vous faut. Ce drone d’entrée de gamme est compact et léger. Il ne pèse que 249 grammes, ce qui le classe dans la catégories des drone C0.

Malgré son petit prix, ce modèle est capable de filmer en 4K/30 ips HDR et résiste au vent jusqu’à 38 km/h (niveau 5).

Grâce au mode QuickShots, vous bénéficiez d’une assistance au pilotage. Vous pouvez ainsi capturer de belles vidéos sans être un pilote professionnel. Vous pouvez d’ailleurs faire des vidéos horizontales et verticales.

Enfin, grâce à une autonomie maximale de 38 minutes, vous pouvez faire des sessions de vol plus longues. À noter : le modèle présenté en promotion ne dispose pas de télécommande.

