Soldes AliExpress : les meilleures offres sur les smartphones

Vous souhaitez changer de smartphone ? Grâce aux soldes d'été, de nombreux modèles sont à prix réduit. C'est notamment le cas chez AliExpress. Nous avons déniché pour vous les meilleurs bons plans à saisir de toute urgence sachant que les soldes prennent fin le 2 juillet.

Les soldes d'été offrent l'occasion d'acheter un smartphone à prix réduit. Nous avons rassemblé ici les meilleurs modèles en promotion chez AliExpress en ce moment. Vous avez par exemple l'excellent Poco F3 à 214 €. C'est carrément un prix d'entrée de gamme pour un smartphone haut de gamme équipé d'un SoC Snapdragon 870 et d'un écran AMOLED 120 Hz. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à voir notre sélection des autres offres sur AliExpress pour les soldes.

Les meilleurs smartphones en promo sur AliExpress pour les soldes d'été 2022

Poco M4 Pro à 144 € au lieu de 229 €

Le POCO M4 Pro est en promotion sur AliExpress à l'occasion des soldes d'été 2022. Le smartphone 5G qui offre déjà un excellent rapport qualité-prix à la base fait l'objet d'une réduction de 35%. Vous l'obtenez ainsi au prix de 144 € au lieu de 229 €. Pour profiter de ce tarif, il faut appliquer le coupon vendeur. Puis une fois dans le panier, n'oubliez pas de saisir le code promo 22ETE05. Le prix final du smartphone est de 144,63 €.

Il s'agit de la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais celle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage fait aussi l'objet de la même promotion. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du POCO M4 Pro.

Poco F3 à 214 € au lieu de 370 €

Au lieu du prix conseillé de 369,99 €, le Poco F3 est à seulement 214 € sur Aliexpress. Cela correspond à une réduction de 42%. N'oubliez pas de renseigner le code promo 22ETE15 dans le panier pour obtenir le bon prix. Pour rappel, le Poco F3 est un smartphone haut de gamme équipé du SoC Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de RAM.

Il dispose également d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sa batterie est d'une capacité de 4520 mAh et elle est compatible avec une recharge rapide de 33W pour une charge complète en seulement 52 minutes. En matière de rapport qualité-prix, impossible de trouver mieux.

Poco X4 Pro à 239 € au lieu de 349 €

Le Poco X4 Pro est un excellent smartphone milieu de gamme. Il offre des performances solides pour gérer vos tâches les plus courantes du quotidien avec confort et il est compatible avec la 5G. Dans le cadre des soldes d'été sur AliExpress, son prix passe de 349 € à 239 €.

Vous bénéficiez donc d'une réduction de 31% qui correspond à 110 € d'économie. Pour bénéficier du prix réduit, vous devez saisir le code promo 22ETE15 au niveau de l'emplacement prévu à cet effet avant de valider la commande.

OnePlus 9 5G à 369 € au lieu de 719 €

Sorti en 2021 au prix de 719 €, le OnePlus 9 est actuellement à seulement 369 € sur AliExpress à l'occasion des soldes d'été 2022. C'est une excellente occasion si vous souhaitez acheter un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme. Et pour bénéficier du prix réduit, appliquez dans un premier temps le coupon de 10 € juste sous le prix affiché.

Une fois le produit ajouté au panier, n'oubliez pas de renseigner le code promo 22ETE40. Le OnePlus 9 vous reviendra à 369 €. À ce tarif, c'est clairement une excellente opportunité à saisir.

OnePlus 10 Pro à 544 € au lieu de 919 €

Le plus récent des smartphones haut de gamme de OnePlus fait déjà l'objet d'une réduction de 40% chez AliExpress. Lancé au prix de 919 €, il à 544 € à l'occasion de soldes d'été. Pour bénéficier du prix réduit, renseignez le code promo SDSFR12 dans le panier avant la validation de votre commande. Ce code applique une réduction automatique 45 € sachant qu'à la base, le OnePlus 10 Pro est affiché à 589 € au lieu de 919 €.