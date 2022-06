Soldes : le smartphone OnePlus Nord 2 5G à moins de 300 euros !

Nouveau bon plan pendant les soldes d’été Orange. Trouver un smartphone 5G de qualité à moins de 300 euros est loin d’être évident. Alors cette offre sur le OnePlus Nord 2 5G est une excellente opportunité à ne pas rater.

Le OnePlus Nord 2 5G 128 Go en coloris gris est en promotion à 299 euros pendant les soldes d’été 2022 Orange. Il est normalement en vente à 399 euros. Vous bénéficiez donc de 100 euros de remise !

Après le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ en promotion chez AliExpress, c'est au tour d'un autre smartphone Android 5G à petit prix de faire son apparition, le OnePlus Nord 2.

La marque chinoise bien connue des amateurs de téléphones Android aux excellents rapports qualité-prix propose un smartphone équilibré avec son bel écran AMOLED 90 Hz 6,3 pouces et sa définition de 2400 x 1080 pixels. Il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI et de 12 Go de mémoire vive qui offre suffisamment de puissance pour l’essentiel des usages même pour les jeux vidéo. Son espace de stockage sur cette version est de 128 Go. Il dispose en outre d’une belle autonomie qui atteint pratiquement les 20 heures d’utilisation avec sa batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 65W.

Niveau photo, il embarque un triple capteur arrière avec un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur monochrome 2 MP (assez anecdotique). Son capteur frontal n’est pas en reste avec 32 MP. C’est donc un excellent outil pour prendre des selfies.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du OnePlus Nord 2.