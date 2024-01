Soldes : 600 € en moins sur cet excellent PC portable gamer avec RTX 4070 !

Vous cherchez un PC portable gamer qui tient la route sans pour autant y laisser un bras ? Les soldes vous offrent la possibilité de vous équiper sans compromis à tarif réduit. Le MSI Pulse 15 B13VGK-463FR doté d’un écran 15,6 pouces, d’un processeur Intel Core i7 et d’une carte graphique RTX 4070 voit son prix chuter de 600 €. Il est ainsi affiché à 1399 € au lieu de 1999 €

Les bons PC portables qui ont une configuration suffisamment puissante pour du gaming coûtent généralement cher. Heureusement, durant les soldes d'hiver, ils sont proposés à un prix plus abordable. Normalement proposé à 1999,99 € sur la Fnac, le MSI Pulse 15 B13VGK-463FR passe à seulement 1399 €. C’est un excellent prix pour ce PC portable gamer doté de telles caractéristiques.

Ce modèle haut de gamme est équipé d’un processeur 10 coeurs Intel Core i7 13620H de 13ème génération cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,9 GHz en mode Boost). Il dispose également d’une excellente carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6. Enfin, on retrouve 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go. Le refroidissement est efficacement assuré par le système Cooler Boost 5. Vous pouvez ainsi jouer de longues heures sans avoir peur des surchauffes et donc des ralentissements.

Sa dalle de 15,6 pouces QHD bénéficie d’une résolution de 2560 x 1440 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 240Hz. Les images sont ultra fluides, ce qui est un atout de taille pour du gaming.

Enfin, ce PC portable qui tourne sous Microsoft Windows 11 Pro présente une connectique complète. On retrouve ainsi un port USB 3.2 de type C, 2 ports USB 3.2 de type A, 1 port USB 2.0, un port HDMI et un port Jack 3,5 mm.

