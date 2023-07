Redmi Note 11 Pro : le smartphone Xiaomi est à moins de 200 €

Envie de vous offrir un smartphone Xiaomi de la gamme Redmi ? Optez pour le Note 11 Pro qui est proposé par Amazon sous la barre des 200 euros. Une offre intéressante qui est à saisir dès maintenant !

À quelques jours du coup de sifflet final des soldes d'été 2023, Amazon effectue une promotion intéressante sur l'achat d'un smartphone Xiaomi de la gamme Redmi.

Disponible dans sa version 64 Go et dans son coloris gris, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro compatible 4G est actuellement vendu au prix de 199,90 euros au lieu de 278 euros ; soit près de 80 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit de la version française du téléphone qui bénéficie d'une garantie de deux ans.

Présenté au cours de l'hiver 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi du processeur Mediatek Helio G86, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Du côté de la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 16 MP et un triple capteur arrière de 108 + 8 + 2 MP.