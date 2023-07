Vous avez l'intention de vous offrir le Galaxy S23 Ultra ? Pour la fin des soldes d'été 2023, Amazon propose le modèle 256 Go du smartphone Samsung à un très bon prix. Le téléphone de la marque coréenne passe en effet sous les 920 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les dernières heures des soldes d'été 2023, Amazon a décidé de proposer le Galaxy S23 Ultra à un prix très intéressant. Disponible dans un coloris vert et sa version 256 Go, le smartphone Samsung est vendu par le géant du commerce en ligne au tarif de 915 euros au lieu de 1199 euros ; soit plus de 250 euros de réduction par rapport au dernier prix constaté avant la remise.

Pour information, le téléphone est fourni avec un câble de données (USB-C vers USB-C), un outil d’éjection de la carte SIM et un chargeur secteur de 25 W. De plus, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Annoncé en même temps que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra associé au bon plan Amazon est équipé d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage, découvrez notre article lié au test du Samsung Galaxy S23 Ultra.