Les meilleures offres de smartphones pour les soldes d’été Rue du Commerce

Les soldes battent leur plein chez Rue du Commerce et les prix minis se multiplient. Samsung Galaxy et Xiaomi, retrouvez ci-dessous les meilleures offres de smartphones.

Profiter des soldes d’été RDC

Les soldes d’été continuent chez Rue du Commerce et pour l’occasion, l’enseigne frappe fort et propose des réductions jusqu’à -60% sur une large sélection de produits. Asus, Hp, MSI, Hue, Samsung ou encore Xiaomi, de nombreuses marques sont désormais accessibles à prix mini grâce à Rue du Commerce.

Et pour vous aider dans vos recherches de bonnes affaires, on a fait notre propre sélection ci-dessous et on vous propose deux offres de smartphones à ne surtout pas rater :

-16% sur le Samsung Galaxy S23

-12% sur le Xiaomi Redmi Note 11

Samsung Galaxy et Xiaomi : 2 smartphones performants à prix mini

Découvrir le Galaxy S23 chez RDC

Pendant les soldes d’été, Rue du Commerce vous propose le Samsung Galaxy S23 256Go pour 829€ au lieu de 989€ grâce à une remise de -16% (ou 3×282,86€ + frais de dossier).

Clairement haut de gamme, le Samsung Galaxy S23 n’est pas le smartphone le plus accessible du marché aujourd’hui, mais c’est l’un des plus performants. Il propose un écran Inifinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,1” avec une résolution Full HD+ 1080 x 2340 px pour des images riches et pleines de détails. Avec ses 8Go de RAM, un processeur Snapdragon 8Gen2 et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il peut vous suivre partout et tout le temps.

Découvrir le Redmi Note 11 chez RDC

Pendant les soldes d’été, Rue du Commerce propose également le Xiaomi Redmi Note 11 128Go pour 215€ au lieu de 245€ grâce à une remise de -12% (ou 3×73,10€ + frais de dossier).

Si vous cherchez un smartphone, mais que vous avez un petit budget, cette offre est idéale. Difficile en effet de faire mieux que Xiaomi dans le moyen de gamme qui réussit encore un sans-faute avec son Redmi Note 11. Compatible 4G, le smartphone propose notamment un processeur Snapdragon 680 avec 4Go de RAM et une batterie de 5000mAh, la signature de Xiaomi qui permet à ces smartphones de tenir plusieurs jours sans problème.

Pour profiter de ces offres et de bien d’autres encore, rendez-vous vite chez Rue du Commerce pendant les soldes d’été.

Voir les soldes d’été Rue du Commerce

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.