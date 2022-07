POCO X4 GT : le smartphone 5G est en vente flash à moins de 300 €

À quelques jours de commercialisation officielle, le POCO X4 GT fait l'objet d'un bon plan chez Amazon. L'un des derniers smartphones 5G de Xiaomi est proposé à moins de 300 euros ; soit son prix de lancement le plus bas.

Annoncé pour une sortie nationale le 9 juillet 2022, le POCO X4 GT est en vente flash sur la plateforme française d'Amazon. Disponible en trois coloris au choix, le smartphone 5G signé Xiaomi bénéficie de 80 euros de réduction sur son prix conseillé jusqu'à ce 8 juillet. Grâce à cette remise, la version 128 Go du téléphone est au tarif de 299,90 euros (au lieu de 379,90 euros) et le modèle 256 Go de l'appareil est au prix de 349,90 euros (au lieu de 429,90 euros).

Lancé en même temps que le POCO F4, le POCO X4 GT fait désormais partie de la grande famille des smartphones milieux de gamme. Le téléphone est doté d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 2460 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz. Il dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 8100, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un double haut-parleur certifié par by Dolby Atmos et d'une batterie haute capacité de 5080 mAh compatible avec la charge Turbo 67W (une charge complète en seulement 46 minutes pour 2 jours d’autonomie).

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface utilisateur MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Enfin, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC, la prise jack, l'USB Type-C et le GPS font partie de la connectivité.