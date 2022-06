Xiaomi lance les Poco F4 et X4 GT, les nouveaux rois du milieu de gamme

Xiaomi vient de lever le voile sur deux nouveaux smartphones qui vont faire trembler la concurrence sur le milieu de gamme, les Poco F4 5G et Poco X4 GT 5G. Ces deux modèles semblent proposer une fiche technique très solide pour un prix assez contenu.

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que nous entendions parler du Poco X4 GT, mais surtout du Poco F4, qui avait déjà été pris en main avant son lancement. Les deux smartphones ont enfin été officialisés, et on sait désormais tout de ces nouveaux appareils qui entendent bien faire de l’ombre à leurs concurrents sur le segment milieu de gamme.

Le Poco F4 succède directement au célèbre Poco F3

Comme nous l’attendions, le Poco F4 n’est finalement presque qu’une version renommée du Redmi K40s chinois, et améliore certains aspects de son prédécesseur, le Poco F3, tout en conservant une bonne partie de sa fiche technique. Ainsi, on retrouve par exemple toujours le même processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, ou encore l’écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces qui atteint une luminosité maximale de 1300 nits et est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Le smartphone est aussi toujours alimenté par une batterie légèrement plus petite de 4500 mAh, mais la puissance de recharge a été revue à la hausse à 67 W. Le Poco F4 propose aussi la nouvelle norme Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6, ou encore des haut-parleurs stéréo.

Les différences se situent surtout au niveau de la photo, puisque le smartphone a désormais droit à une configuration plus performante à trois caméras. Le capteur principal passe à 64 MP (f/1.79) et se dote enfin d’une stabilisation d’image optique (OIS). Cela devrait notamment lui permettre de proposer des clichés plus nets dans toutes les conditions de luminosité, mais aussi des vidéos mieux stabilisées. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) ainsi que d’un capteur macro de 2 MP (f/2.4). La partie selfie est toujours assurée par une caméra de 20 MP (f/2.4).

Le Poco X4 GT mise tout sur les performances

Le Poco X4 GT est lui basé sur le Redmi Note 11T Pro chinois, et s’adresse principalement aux joueurs. Il fait quelques concessions dans certains domaines pour se concentrer sur les performances, comme l’avait fait le Poco F4 GT avant lui. Le smartphone est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5 nm, que l’on retrouve normalement que sur des appareils plus onéreux. Celle-ci peut aisément dépasser les 800 000 points sur AnTuTu, ce qui fait du Poco X4 GT l’appareil le plus puissant de son segment.

Le Poco X4 GT est équipé d’un écran LTPS LCD FHD+ 650 nits de 6,6 pouces. Pas d’OLED sur ces modèles, Xiaomi a plutôt préféré privilégier la fluidité avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est alimenté par une batterie plus importante de 5080 mAh, et celle-ci est aussi compatible avec la recharge rapide 67 W. Malheureusement, toujours pas de recharge rapide sur ce segment.

Côté photo, on retrouve une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 64 MP GW1 de 1/1,72 pouce sans OIS, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par une caméra de 20 MP. Le smartphone a l’avantage d’être équipé d’une prise jack 3.5 mm, contrairement au Poco F4.

Prix et disponibilités

Le Poco F4 sera disponible dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à partir de 399,90 euros. Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera également proposée à 449,90 euros. Les clients auront le choix entre trois coloris : Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green. Il est important de noter que le Poco F4 va bénéficier d’une offre spéciale de lancement du 27 juin 13h00 au 2 juillet, puisque les versions seront proposées à 50 euros de moins, soit respectivement 349,90 euros et 399,90 euros.

De son côté, le Poco X4 GT est également disponibles en noir, gris et bleu en deux versions, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Il faudra compter 379,90 euros pour la première, et 429,90 euros pour la seconde. Comme le Poco F4, le Poco X4 GT profite d’un prix de lancement plus bas, avec une réduction conséquente de 80 euros. Le smartphone sera ainsi disponible à partir du 4 juillet 13h00 au 9 juillet pour 299,90 euros ou 349,90 euros selon la version choisie.

Poco annonce également que pour tout achat d’un des deux smartphones, les clients profiteront du service après-vente premium, qui offre un service de réparation d’écran gratuit pendant 6 mois après l’achat.