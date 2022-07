Realme 9 Pro+ : le modèle 128 Go du smartphone 5G est à son meilleur prix

Le Realme 9 Pro+ devient de plus en plus abordable en cette période estivale. Près de six mois après avoir été dévoilé, le smartphone 5G de la marque chinoise est proposé à son meilleur prix chez Amazon. Et c'est le modèle 128 Go du téléphone qui est concerné !

Alors que l'édition 2022 de son Prime Day 2022 arrive dans moins d'une semaine, Amazon permet à ses clients de se procurer le Realme 9 Pro+ à son meilleur prix.

À l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le modèle 128 Go du smartphone 5G proposé dans un coloris Aurora Green est au tarif de 299 euros au lieu de 339 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport à l'ancien prix constaté sur le site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilé en même temps que le Realme 9 Pro, le Realme 9 Pro+ associé au bon plan Amazon est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 920, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 9 Pro+.