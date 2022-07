Pixel 6 : le smartphone 5G de Google est à un bon prix avant le Prime Day Amazon

C'est le Prime Day 2022 avant l'heure chez Amazon ! À une semaine de l'événement, le géant de l'e-commerce propose le Google Pixel 6 à un bon prix. En ce moment, le smartphone 5G est effectivement vendu au tarif exact de 544,52 euros.

Le Prime Day Amazon 2022 se tiendra les mardi 12 et mercredi 13 juillet prochains. À quelques jours des ventes flash exclusivement réservées aux membres du programme Amazon Prime, le Google Pixel 6 fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon.

Actuellement, le smartphone compatible 5G de la firme de Mountain View proposé dans son coloris noir Carbone et sa version française est au prix de 544,52 euros au lieu de 649 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 105 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le téléphone vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Présenté par Google il y a près d'un an, le Pixel 6 est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor et d'une batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Google Pixel 6.