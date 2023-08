Cdiscount profite du début du mois d'août 2023 pour proposer l'iPhone 13 mini à prix réduit. En ce moment, le modèle 512 Go du smartphone Apple est à moins de 760 euros et le site marchand français offre un cashback de 100 euros pour ses membres CDAV.

Alors que les prochains iPhone 15 arriveraient pour septembre 2023, l'iPhone 13 mini fait l'objet d'une bonne offre à saisir sur le site Cdiscount.

Pendant une durée indéterminée, le modèle 512 Go du smartphone Apple proposé dans son coloris lumière stellaire est vendu par le site e-commerce français au prix de 759,99 euros au lieu de 969 euros. Grâce à cet achat, les membres CDAV bénéficieront d'un cashback de 100 euros sur leur cagnotte fidélité. Au final, l'Apple iPhone 13 mini revient donc à 659,99 euros.

Sorti en même temps que les modèles classique, Pro et Max, l'iPhone 13 mini est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 9,34 Wh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 Bionic et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone 13 mini.