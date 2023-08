Skyrim : grâce à la reconstruction faciale, on sait à quoi ressemble les squelettes du jeu dans la vraie vie

Si vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemblait les squelettes de Skyrim avant de mourir, vous avez désormais votre réponse. Un utilisateur de Twitter a en effet utilisé une technologie de reconstruction faciale pour déterminer le visage “humain” de ces ennemis que l'on croise un peu partout dans le jeu, avec une fidélité impressionnante.

Skyrim est sorti il y a presque 12 ans maintenant et pourtant, le jeu cultissime de Bethesda fascine toujours autant sa communauté. Son monde incroyablement riche continue encore aujourd'hui à être exploré par les fans, à grands renforts de mod en tout genre. Malgré cet acharnement, quelques questions restent encore en suspens… comme le véritable visage des squelettes avant qu'ils ne meurent.

D'accord, on admet qu'il est très probable que vous ne vous soyez jamais posé cette question. Après tout, il s'agit d'un des ennemis les plus faibles – contrairement aux draugr, bien plus agressifs – dont vous ne ferez qu'une bouchée même en début de partie. Mais, si vous faites partie d'un collectif d’anthropologues qui s'attachent à découvrir le vrai visage de nos ancêtres, cette question n'est pas si anodine que cela.

Il recrée le vrai visage des squelettes dans Skyrim, c'est bluffant

Ça tombe bien, c'est précisément le cas de Sulkalmakh, un utilisateur de Twitter qui analysé le visage des squelettes de Skyrim pour en sortir une recomposition impressionnante de leur apparence d'avant-mort. Au-delà de la simple curiosité, le projet a une réelle utilité pour mieux comprendre Bordeciel et son histoire. Comme l'explique Sulkalmakh, le squelette analysé est “un ancien Atmoran originaire de Saarthal, ayant vécu durant l'ère Méthérique”.



Dit plus simplement, ce squelette est tout bonnement un ancêtre des Nordiques qui peuplent désormais Bordeciel. Or, tout cela n'a rien d'un hasard, puisque Jonah Lobe lui-même, chargé du design des squelettes dans Skyrim, a souligné la qualité du travail effectué par Sulkalmakh. “Je voulais qu'ils aient l'air brutaux, qu'ils aient la mâchoire et les sourcils épais et qu'ils ressemblent un peu à des Néandertaliens. C'est exactement cela”, explique ce dernier… avant de préciser qu'il n'a malheureusement aucune information sur l'avancée du développement de The Elder Scrolls 6. Bien tenté.