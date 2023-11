Vite, le nouveau compresseur d’air électrique de Xiaomi est à prix mini pour le Singles’ Day !

Les promotions continuent sur Aliexpress et les prix sont en chute libre ! Xiaomi vient de sortir la 2ème génération de son compresseur d'air électrique portable et son prix est considérablement réduit durant Singles’ Day. Vite, c’est un prix jamais vu !

La marque Xiaomi est connue pour proposer des produits qui ont un excellent rapport qualité prix. Ainsi, on retrouve le nouveau compresseur d'air de 2e génération à seulement 59,99 € sur le site officiel. Mais durant le Singles’ Day, les prix fondent comme neige au soleil. Ce compresseur d'air portable passe ainsi à seulement 20,51 € ! C’est un prix extrêmement bas pour ce modèle qui ne manque pas d’atouts !

Après avoir sorti le premier Mi Pump et la version améliorée Mi Pump 1S, Xiaomi propose ce nouveau compresseur d’air électrique pour regonfler vos pneus. Il peut être utilisé pour les vélos, motos, trottinettes, ballons et mêmes voitures ! Plus rapide et plus efficace, ce compresseur d’air peut gonfler un pneu de voiture à plat en seulement 8 minutes. Pour un pneu de vélo, grâce à la pression de gonflage pouvant atteindre 150 psi, il ne vous faudra que 86 secondes. Au niveau des performances, la batterie lithium-ion de 2 000 mAh permet de regonfler jusqu’à 10 pneus de voiture à une pression de 2,5 bar sur une seule charge et elle se recharge complètement en 3h.

Enfin, le Mi Pump 2 peut être configuré à l’avance. Vous pouvez ainsi définir une pression spécifique en choisissant parmi les six modes de gonflage automatique disponibles : mode manuel, mode vélo, mode moto, mode voiture, mode trottinette électrique ou mon ballon. Avec son poids de seulement 490 g, vous pouvez l’emporter facilement avec vous.

En ce moment, le nouveau compresseur d’air électrique de Xiaomi est à seulement 20,51€ au lieu de 59,99 €. Ne tardez pas pour en profiter, à ce prix-là, c'est Noël avant l'heure.

