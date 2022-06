SFR dément brider ses clients, l’Always-on arrive sur iOS 16, c’est le recap

SFR dément les accusations affirmant que l’opérateur bride ses clients trop gourmands. La fonction Always-On arriverait sur les modèles Pro et Pro Max de la gamme iPhone 14 et iOS 16. Et Disney+ prend un peu d’avance sur la diffusion du troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi. C’est le recap’ du 31 mai 2022.

Dans l’actualité du 31 mai 2022, il y avait du rêve. D’abord avec la présentation complète de la DoLorean Alpha5, modèle entièrement électrique modernisant le design de la voiture iconique de Retour vers le Futur, tout en lui rendant un vibrant hommage. Ensuite du rêve avec l’apparition d’une fuite concernant le Pixel 7 Ultra, un prétendu modèle qui viendrait au-dessus du Pixel 7 Pro annoncé par Google. Du rêve aussi avec l’apparition du premier émulateur PS5, un an et demi seulement après le lancement de la console. Il tourne sur PC… si l’on peut dire. Retrouvez ci-dessous les trois autres infos marquantes de la journée.

SFR se défend face aux accusations de bridage des clients gourmands

En début de semaine, nous avons relayé dans nos colonnes l’étrange aventure d’un client de SFR. Ce dernier a reçu un SMS soi-disant en provenance de son opérateur. Dans ce SMS, il est informé que, suite à une surconsommation de data sur son forfait, son débit sera fortement réduit jusqu’à sa prochaine période de facturation. Dans un message posté sur Twitter, l’opérateur se défend d’avoir envoyé un tel message. Il affirme que ce SMS est un spam et que son débit ne sera pas réduit. Seulement tout ne concorde pas.

En savoir plus : SFR assure ne pas brider le débit Internet de ses abonnés fibre trop gourmands, mais il y a un problème

Les versions Pro des iPhone 14 profiteront d’un écran Always-on

L’une des fonctions déjà présentes dans de nombreux smartphones Android arriverait normalement cette année dans les iPhone 14. Il s’agit de l’écran Always-on qui permet d’afficher l’heure, le niveau de batterie et quelques informations en permanence sur l’écran. Cette nouveauté serait intégrée à iOS 16, version qui sera déployée en fin d’année avec les nouveaux smartphones. En revanche, cette fonction serait exclusive aux modèles Pro parce qu’ils seront les seuls à profiter d’un écran compatible.

En savoir plus : iPhone 14 Pro : Apple va ajouter un écran Always-on à iOS 16, ça se confirme

Le prochain épisode d’Obi-Wan Kenobi arrivera sur Disney+ avec de l'avance

Difficile de conjuguer les habitudes avec les hommages. À l’origine, le premier épisode de la série Obi-Wan, qui vient de démarrer sur Disney+, devait être diffusé le jour du 45e anniversaire de la sortie au cinéma du premier film Star Wars, Un nouvel espoir (qui a eu lieu le 25 mai 1977). Or, Disney a diffusé les deux premiers épisodes le vendredi 27 mai, compensant donc le retard de deux jours. Les fans s’attendaient donc à retrouver Tatooine le 3 juin. Eh ben non ! Ce sera le 1er juin. Soit aujourd’hui (si vous êtes un lecteur assidu de notre recap). Retrouvez dans notre article dédié le nouveau calendrier de diffusion de la série.

En savoir plus : Obi-Wan Kenobi : Disney+ va diffuser l’épisode 3 avec un peu d’avance