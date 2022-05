SFR bride le débit Internet à 10 Mb/s chez les abonnés fibre qui consomment trop

Sur Twitter, un utilisateur SFR a partagé un étrange SMS que lui a envoyé l’opérateur. Ce dernier lui indique que suite à sa trop forte consommation Internet, son débit sera bridé à 10 Mb/s. Problème, aucun contrat ne mentionne cette limitation.

SFR est-il encore coupable d’une pratique commerciale douteuse ? Après les augmentations régulières de ses forfaits mobiles et à sa récente condamnation par le fisc après avoir appliqué une TVA trop forte, une nouvelle affaire risque de ternir encore un peu plus l’image de l’opérateur. Sur Twitter, l’utilisateur @Hamster_I a partagé une capture d’écran d’un SMS envoyé par son opérateur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier arrive de mauvaises nouvelles.

SFR indique ainsi à son abonné avoir constaté « usage anormal » de sa consommation Internet, « de nature à dégrader notre réseau et à nuire aux abonnés SFR » se trouvant dans les environs. Une décision surprenante a donc été prise : @Hamster_I va voir son débit Internet bridé à 10 Mb/s ” jusqu’au premier jour du mois suivant au-delà de 3 To consommés. » Ce à quoi le principal intéressé a répondu résilier immédiatement son contrat.

SFR réduit sans raison le débit Internet des abonnés trop gourmands

En effet, le SMS stipule que cette sanction est appliquée conformément aux « conditions de l’offre » auquel a souscrit l’abonné, qui utilise par ailleurs la SFR box 8X, dernière en date de l’opérateur. Problème : à aucun moment le contrat en question ne mentionne la possibilité de voir son débit bridé suite à une trop forte consommation Internet.

Comme le rapporte Univers Freebox, on pourrait alors penser à l’abonnement 4 Box, ou encore 4G/5G illimité, mais là encore les choses ne collent pas. Toutes deux stipulent que le débit sera réduit ” au-delà des 200 Go jusqu’à la prochaine date de facturation », et non au-delà de 3 To comme le mentionne le SMS reçu par l’utilisateur.

Les forfaits mobiles, quant à eux, précisent bel et bien que « le client sera notifié par SMS de son usage déraisonnable » si le cas de figure se présente. Mais dans sa série de tweets, @Hamster_I précise qu’il utilise bien sa box Internet pour consommer les données pointées du doigt par SFR. Quoiqu’il en soit, même les forfaits mobiles ne menacent pas d’un potentiel bridage. Pour le moment, le mystère est donc complet.