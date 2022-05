DeLorean Alpha5 : découvrez la version 100% électrique de la voiture mythique de Retour vers le futur

DeLorean a dévoilé les premières images de sa prochaine Alpha5, une revisite entièrement électrique du modèle mythique des années 80. Le design est relativement similaire à celui de la voiture de Retour vers le futur, à ceci près que cette dernière ne permettra pas de voyager dans le temps.

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord de la DeLorean du « Doc » Emmett Brown ? Si le design assez atypique pour l’époque de la voiture avait contribué à sa popularité dans les années 80, c’est bien la trilogie des Retour vers le futur qui a hissé le véhicule au rang d’icône pop. 40 ans plus tard, le constructeur revient finalement à la charge. Années 2020 obligent, ce nouveau modèle est entièrement électrique.

Baptisée Alpha5, cette nouvelle voiture se dévoile aujourd’hui en images, pour le plus grand bonheur des nostalgiques et des cinéphiles. Bien entendu, on retrouve les fameuses ailes de mouette qui ont fait sa renommée, ainsi que la carrosserie anguleuse de la DMC-12. À l’intérieur toutefois, la voiture a littéralement fait un bond dans le futur — sans mauvais jeu de mots.

DeLorean ressuscite son modèle mythique en version 100 % électrique

Ainsi, les futurs propriétaires pourront compter sur un système d’infotainment similaire à celui des voitures Tesla et sur un tableau de bord moderne qui indiquera toutes les données de conduite. L’ensemble est plutôt minimaliste et épuré, laissant ainsi s’exprimer le design souple de l’habitacle. À noter que l’Alpha5 mesure 2,99 m de long sur 2,04 m de large pour une hauteur de 1,97, ce qui s’apparente aux dimensions de la Porsche Taycan.

Sous le capot se trouve donc un moteur alimenté par une batterie 100 kWh, qui lui offre une autonomie de 480 km. La voiture pourra passer de 0 à 140 km/h en 4,35 secondes. On notera tout de même un prix pour le moins élevé, puisque ce modèle sera commercialités aux alentours des 100 000 dollars. Autrement dit, ce nouveau modèle s’adresse avant tout aux plus grands fans de Retour vers le futur — avec un portefeuille bien fourni.