Le premier émulateur PS4/PS5 fait ses débuts sur PC

Si les émulateurs de PS3 sont aujourd'hui nombreux et plutôt optimisés, trouver un bon émulateur PS4 se révèle nettement plus compliquée. Et n'évoquons même pas la PS5. Néanmoins, le développeur Inorinus a lancé de se lancer dans ce projet un peu. En effet, il vient de lancer Kity, le tout premier émulateur PS4/PS5. Attention, le logiciel est à un stade très précoce de son développement.

Aujourd'hui, il est possible de trouver plusieurs émulateurs PS3 stables et au point, comme RPCS3 par exemple. Pratique pour (re)jouer aux classiques de la console de Sony comme God of War 3, The Last of Us ou encore Uncharted.

Bon, une autre solution viable consiste à s'abonner au Playstation Plus Premium pour profiter du catalogue de jeux PS3. Pour l'instant, le nombre de titres disponibles n'est pas faramineux, mais on retrouve néanmoins quelques jeux cultes comme les Siphon Filter par exemple. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre le 22 juin 2022 pour se faire une idée sur le nouveau PS Plus.

Concernant l'émulation des jeux PS4, les projets sont encore à leurs balbutiements et il n'existe pas de logiciels stables à l'heure où nous écrivons ces lignes. Et n'évoquons même pas la PS5. Toutefois, le développeur InoriRus a décidé de se lancer dans ce projet ambitieux de créer un émulateur pour les deux consoles.

Kity, le premier émulateur PS4/PS5, fait ses débuts

Baptisé Kity, il est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur GitHub. Attention toutefois, le logiciel n'en est qu'à un stade précoce de son développement et ne vous attendez pas à faire tourner Demon's Souls ou Rachat & Clank :Rift Apart sur votre PC en 4K 60 FPS avec Ray Tracing activé.

Ne comptez pas non plus faire tourner les derniers jeux PS4. Pour l'instant, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous, avec une moyenne de 15-20 FPS sur le jeu PS4 Worms WMD comme on peut le voir sur la vidéo partagée par InoriRus.

Par ailleurs, le développeur précise que Kity ne supporte pas l'entrée/sortie audio, le format vidéo MP4, le jeu en réseau et le multi-utilisateurs. Et pour l'instant, il est dans l'impossibilité de lancer des jeux PS5 commerciaux. Pour rappel, il s'agit du troisième émulateur PS4 en cours de développement, aux côtés de Spine et GPCS4.

Source : DSOGaming