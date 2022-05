Pixel 7 Ultra : Google préparerait un 3e smartphone encore plus haut de gamme

Google semble travailler sur un 3e smartphone pour enrichir la gamme des Pixel 7. D'après une série d'indices, il s'agirait d'un Pixel 7 Ultra, une version plus premium.

Les Pixel 7 continuent de faire parler d'eux. Plusieurs mois avant la sortie, de nombreuses fuites sont venues lever le voile sur la future gamme de smartphones de Google. Habitué des fuites, le géant de Mountain View a dévoilé le design de ses futurs fleurons lors de la Google I/O. Sans surprise, ils sont très proches des Pixel 6.

En parallèle, nos confrères de 9to5Google ont fouillé dans le code de l’Android Open Source Program. Ils y ont découvert deux nouveaux pilotes d’affichage. Cette fuite démontre que les Pixel 7 et 7 Pro utiliseront exactement les mêmes écrans Samsung S6E3FC3 et S6E3HC3 que les Pixel 6.

Un Pixel 7 Ultra dans les cartons de Google ?

Le média a également découvert la trace d'un “affichage complètement différent”, qui ne correspond pas aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Cet affichage a été étiqueté “G10”. Apparemment, Google planche sur un autre appareil recouvert d'un écran différent des deux autres modèles. Le média est dans l'incapacité de déterminer l'identité de ce terminal. En effet, l'étiquette G10 n'a été attribuée à aucun téléphone.

Les bouts de code dans l’Android Open Source Program confirment qu'il s'agit bien d'un terminal tournant sous Android. Plusieurs lignes montrent également qu'il est alimenté par une puce Tensor, comme les appareils de la gamme des Pixel 7.

D'après les informations obtenues au sujet de l'écran G10, il s'agit d'une dalle tactile avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les Pixel Pro. Conçue par BOE, le panneau mesure 71 x 155 mm et offre une résolution de 1440 × 3120 pixels. Vu le taille, il ne s'agit pas de la future tablette Pixel ni du Pixel Fold, le smartphone pliable de Google reporté aux calendes grecques.

Ces indices portent à croire que Google développe une version encore plus haut de gamme de son Pixel 7. A l'heure où Samsung, Apple et consorts proposent une foule de déclinaisons de leurs fleurons, il ne serait pas étonnant qu'un Pixel 7 Ultra soit dans les cartons. Evidemment, il faudra attendre de plus amples informations pour le confirmer.

