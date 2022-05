SFR bride ses abonnés, la fiche technique du Galaxy Z Fold 4 fuite, c’est le recap’

SFR bride le débit de ses abonnés les plus gourmands en bande passante. De nombreux détails de la fiche technique du Galaxy Z Fold 4 ont fuité, révélant la taille des écrans, les différentes configurations et l’équipement photographique. Et OnePlus tente d’apaiser ses clients déçus par la fusion d’OxygenOS avec ColorOS d’Oppo. C’est le recap’ du lundi 30 mai 2022.

Certains clients de SFR ont eu la mauvaise surprise de recevoir une alerte par SMS : leur débit sera fortement réduit à cause de leur consommation excessive de data. D’autres clients, chez OnePlus cette fois-ci, vont pouvoir s’exprimer à propos de la fusion d’OxygenOS avec ColorOS d’Oppo. Une fusion qui a quelques difficultés à passer chez les fans. Enfin, un leaker assez fiable a publié sur Twitter une liste très détaillée de caractéristiques techniques. Elles correspondraient au Galaxy Z Fold 4, prochain smartphone pliant de Samsung. Voici le recap’ des informations qu’il ne fallait pas rater le 30 mai 2022.

SFR avertit par SMS que certains clients seront bridés s’ils consomment trop

Généralement, si la relation avec un opérateur (télécom ou autre) se passe bien, il n’y a que très peu d’échanges. Quand il y en a, ça veut dire que vous ne rapportez pas assez. Soit vous ne payez pas assez et l’opérateur force une augmentation de tarif. Soit vous consommez trop par rapport à ce que vous payez. SFR, coutumière des hausses de prix intempestives, annonce à ces clients trop gourmands en bande passante qu’ils devront se contenter d’un débit très réduit pour continuer à accéder à Internet. Et ce n’est évidemment pas renseigné dans le contrat.

La fiche technique du Galaxy Z Fold 4 se dévoile quelques mois en avance

Le prochain smartphone pliant premium de Samsung fait l’objet de fuites très régulières. Il faut dire qu’il reste, malgré une concurrence acharnée des constructeurs chinois (Oppo, Vivo, Honor, etc.), une référence sur ce segment de marché en pleine croissance. Le successeur du Z Fold 3, que nous avons testé, s’appellera le Z Fold 4. Et un leaker a publié sur Twitter une liste complète de caractéristiques techniques. Cela couvre la plate-forme, les écrans, la mémoire, l’équipement photo ou encore la batterie. Et quelques changements sont à prévoir.

OnePlus, embarrassé par la fusion d’OxygenOS avec ColorOS, sonde ses clients

C’était prévu de longue date : les interfaces OxygenOS de OnePlus et ColorOS d’Oppo doivent fusionner. OxygenOS devrait conserver quelques particularités pour se différencier de ColorOS (contrairement à Realme UI et ColorOS qui sont quasiment identiques). Mais le cœur sera le même, tendance confirmée cette semaine à l’occasion de la publication de la beta d’OxygenOS 13. Afin de calmer ses clients, OnePlus décide de faire du relationnel et du participatif…

