Obi-Wan Kenobi : Disney+ va diffuser l’épisode 3 avec un peu d’avance

Obi-Wan Kenobi reviendra plus vite que prévu sur Disney+ ! La plateforme de streaming diffusera le troisième épisode de la série Star Wars avec plusieurs jours d'avance. Voici le calendrier de diffusion complet.

Obi-Wan Kenobi vient de faire une entrée remarquée sur Disney+. Vendredi dernier, la plateforme de streaming a mis en ligne les deux premiers épisodes de la série Star Wars. Ces deux premiers épisodes plantent le décor de la série, avec la retraite forcée du maître Jedi, l'entrée en scène des Inquisiteurs, la préparation de Dark Vador et le retour de la princesse Leia.

Contrairement à ses habitudes, Disney+ n'attendra pas vendredi prochain pour mettre en ligne l'épisode 3. Jusqu'ici, le service de VOD nous avait pourtant habitués à un rythme hebdomadaire. Les abonnés s'attendaient donc à ce que le troisième épisode des aventures d'Obi-Wan soit diffusé le vendredi 3 juin 2022.

Voici le calendrier de diffusion d'Obi-Wan sur Disney+

Bonne nouvelle pour les plus impatients : l'épisode 3 sera disponible dès le mercredi 1er juin 2022. Pour mémoire, Disney avait d'abord prévu de diffuser Obi-Wan tous les mercredis. Initialement, le géant du divertissement tablait sur un season premiere le mercredi 25 mai 2022, en hommage à la date de sortie du premier film Star Wars au cinéma. L'épisode 4, baptisé Un Nouvel Espoir, est arrivé dans les salles obscures le 25 mai 1977. Le 25 mai 2022 aurait marqué son 45e anniversaire.

Pour compenser ce retard, Disney s'était engagé à diffuser deux épisodes d'entrée de jeu. Voici le calendrier de diffusion complet d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+ :

1 er juin 2022 : Épisode 3

juin 2022 : Épisode 3 8 juin 2022 : Épisode 4

15 juin 2022 : Épisode 5

22 juin 2022 : Épisode 6 /le final de la série

En se maintenant sur le créneau du mercredi, Disney+ va pousser Obi-Wan à rivaliser avec Miss Marvel, sa nouvelle série Marvel. La production, qui met en scène une héroïne adolescente, sera diffusée tous les mercredis à partir du 8 juin. Pendant plusieurs semaines, les deux séries vont donc se concurrencer. On imagine cependant que ce duel risque de tourner à l'avantage du Jedi. La série Star Wars semble bien plus attendue que la petite nouvelle des écuries Marvel. Que pensez-vous de la série consacrée à Obi-Wan Kenobi ? On attend votre avis.