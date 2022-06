Les iPhone 14 en vidéo, Elon Musk contre le télétravail, c’est le recap

Un leaker a produit des maquettes des quatre iPhone 14 attendus à la rentrée et les a utilisé pour produire une vidéo. Elon Musk interdit le télétravail chez Tesla et impose que chaque employé soit présent au moins 40 heures par semaine. Et Netflix met en place une nouvelle tarification qui pénalise les utilisateurs qui partagent leurs identifiants. Voici le recap du 1er juin 2022.

L’actualité du 1er juin a été marqué par quelques aboutissements. Safari qui atteint le milliard d’utilisateurs dans le monde. C’est le second navigateur web, après Chrome, à atteindre ce chiffre. Obi-Wan Kenobi qui bat le record du meilleur lancement pour une série originale Disney+. Et l’Apple Watch reste, une fois encore, la plus vendue des montres connectées. Voici cependant les trois actualités qui ont marqué la journée.

Une vidéo dévoile le design des quatre iPhone 14

Un leaker a réussi à dénicher les schémas techniques des quatre iPhone 14 qui seront logiquement présentés en septembre prochain par Apple. A partir de ces schémas, il a construit quatre maquettes dont il s’est servi pour publier une vidéo présentant le design des smartphones, des mois avant leur lancement. De cette vidéo, nous apprenons quelques détails. Mais c’est surtout la confirmation de l’abandon du modèle Mini qu’il faut noter, au profit d’un modèle Max qui ne serait pas Pro.

Elon Musk impose 40 heures de présentiel à tous les employés de Tesla

C’est un visage que nous n’avions pas l’habitude de voir, entre les bravades et les coups d’éclat : celui du patron d’entreprise qui ne fait aucune concession. Elon Musk s’est exprimé à propos du télétravail, grande mouvance du salariat héritée de la crise sanitaire mondiale de 2020 et 2021. Et il est absolument contre. Aucun employé de Tesla ne devra travailler de chez lui. Et aucun d’entre eux ne devra être présent dans les locaux de la société moins de 40 heures.

Netflix prend une décision qui fait fuir ses abonnés

Netflix n’a plus autant la cote. Apple, Amazon et Disney grignotent ses parts de marché. Le pionnier du streaming vidéo présente des chiffres financiers qui inquiètent les investisseurs et les analystes financiers. Le bateau prend l’eau et ceux qui tiennent la barre tiennent pour responsable les abonnés qui partagent leurs identifiants avec leurs amis et leurs familles. Ces clients sont dans le collimateur de la firme qui a décidé de les surfacturer. Une décision qui n'est encore que local, mais qui pourrait être étendue à d’autres pays. Une décision qui a déjà des conséquences…

