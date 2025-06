Galaxy S24 : Bouygues Telecom sacrifie le prix du smartphone mais il va falloir faire vite !

Les soldes sont le meilleur moment de l’année pour s’équiper d’un smartphone pas cher avec des caractéristiques haut de gamme. En ce moment, Bouygues Telecom propose le Samsung Galaxy S24 neuf pour moins de 320 euros. C’est le moment de craquer !

Les soldes continuent de plus belle pour vous permettre de vous équiper sans vous ruiner. C’est l’occasion d’enfin changer de téléphone portable pour pouvoir faire des jolies photos de ses vacances d’été. Et pour trouver la perle du moment, c’est chez Bouygues Telecom qu’il faut se rendre.

En effet, l’opérateur téléphonique propose une double réduction sur ce modèle habituellement vendu pour 499 euros. Grâce à une baisse de prix et une remise de 100 euros après achat, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 319,30 euros. Et si vous en avez besoin dans les plus brefs délais, bonne nouvelle, Bouygues Telecom vous le livre dès demain.

Le Samsung Galaxy S24 est en soldes et il est à pris sacrifié !

Le Samsung Galaxy S24 n’est pas le dernier flagship sorti par la marque coréenne mais il reste un excellent choix pour qui souhaite acquérir un modèle pas cher avec d’excellentes finitions, des capteurs photos haut de gamme et des performances toujours très correctes en 2025.

Ce smartphone combine finesse, puissance et solidité. Son châssis en titane lui confère une excellente résistance aux chocs sans sacrifier sa légèreté, pour un design aussi robuste que sophistiqué.

Sous cette coque élégante, le Galaxy S24 intègre la puce Exynos 2400, capable de répondre efficacement aux usages du quotidien, que ce soit pour le multitâche, les jeux ou la navigation fluide. Certifié IP68, il ne craint ni la poussière ni l’eau, et vous accompagne partout, quelles que soient les conditions.

Son écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces en Full HD+ offre un rendu visuel riche et contrasté. Le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz garantit une fluidité exemplaire.

Côté photo, le Galaxy S24 s’équipe d’un triple capteur arrière (50 MP + 12 MP + 10 MP), couvrant un large éventail de situations, du grand-angle aux portraits téléobjectif. À l’avant, le capteur de 12 MP prend en charge les selfies et les appels vidéo avec netteté et naturel.

Enfin, la batterie de 4000 mAh assure une autonomie confortable pour une journée complète d’utilisation sans contrainte.

