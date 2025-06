La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 avec un étui clavier est à prix réduit grâce à cette offre

La version 2024 de la Galaxy Tab S6 Lite fait l'objet d'une offre intéressante à saisir lors des soldes d'été. En ce moment, la tablette Samsung fournie avec un stylet S-Pen et un étui clavier peut être obtenue sous les 225 euros.

En pleine période des soldes d'été 2025, Rakuten vous permet d'avoir un pack promotionnel contenant la Galaxy Tab S6 Lite 2024. Depuis la boutique française officielle Boulanger, la tablette Samsung accompagnée d'un stylet S-Pen et d'un étui clavier, est à 249,99 euros au lieu de 349,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site marchand.

Cet achat du pack Samsung donne droit à un cashback de 25 euros qui est réservé aux membres du ClubR Rakuten. En prenant en compte ce bonus, l'ensemble revient donc à 224,99 euros. Pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile, en point relais et en magasin Boulanger.

À titre de rappel, le modèle 2024 de la Galaxy Tab S6 Lite embarque un écran LCD tactile de 10,4 pouces ayant une définition de 2000 x 1200 pixels et une densité de près de 224 ppp. La tablette Samsung liée à l'offre Rakuten dispose également d'un processeur Exynos 1280, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.

Le tout fonctionne avec le système mobile Android 14 associé à une ‎surcouche One UI et est alimenté par une batterie de 7040 mAh. À propos de l'APN, la tablette Samsung comprend une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP. Enfin, la connectivité de l'appareil est composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, d'un port USB Type-C ou bien encore du GPS.