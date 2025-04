Ces 6 applications Google ne sont pas préinstallées sur les smartphones Android, vous devriez pourtant les essayer

Google propose bien plus d'applications Android que celles installées par défaut sur les smartphones. Nous vous en avons sélectionné 6 qui valent vraiment le détour. Il y en a pour tous les goûts.

Quand vous allumez votre nouveau smartphone Android pour la première fois sans transférer le contenu de l'ancien, vous y trouvez quand même plusieurs applications préinstallées. En passant outre celle des constructeurs, les services développés par Google sont sans surprise majoritaires. YouTube, Chrome, Gmail, Messages, Maps… Globalement, vous avez de quoi faire le temps de télécharger les autres programmes de votre choix.

Lire aussi – Installer une application Android en dehors du Play Store est plus risqué que vous le pensez, Google révèle un chiffre choc

Mais la firme de Mountain View est derrière bien plus d'applications qu'on l'imagine. C'est simple : sauf besoin spécifique, il y a de très fortes chances que vous trouviez celle dont vous avez besoin uniquement en fouillant dans le catalogue de Google. En voici 6 que vous vous conseillons d'essayer. Notez qu'en fonction de votre mobile et de sa version d'Android, certaines n'apparaîtront pas de votre côté dans le Play Store pour des raisons d'incompatibilité. Cela a très peu de chances d'arriver cela dit.

Ces 6 applications Google méconnues sont très utiles, essayez-les

Commençons avec une qui figure dans notre top 10 des applications indispensables à installer sur votre nouveau smartphone Android.

Snapseed

Pour les amateurs de photos qui veulent pouvoir faire un maximum de retouches directement sur leur smartphone, l'application Snapseed est idéale. Le format RAW est pris en charge et vous trouverez des dizaines d'outils et filtres, dont certains disponibles dans les logiciels spécialisés comme les courbes d'ajustement des couleurs et de luminosité, la définition de zones précises pour ne pas toucher au reste de la photo, ou encore la gestion indépendantes des tons (ombres, moyens et hautes lumières).

Télécharger gratuitement Snapseed sur Android

Google Authenticator

Google Authenticator ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos différents comptes en ligne. L'idée est que lorsque vous activez l'identification à deux facteurs sur l'un d'entre eux, l'application va générer un code éphémère qu'il faudra entrer avant de pouvoir accéder au compte. Il est possible de synchroniser les codes avec son compte Google, ce qui permet d'y avoir accès sur tous ses appareils. Le code est généré même si vous n'avez pas de connexion Internet ou mobile, pas d'inquiétude à ce niveau-là.

Télécharger gratuitement Google Authenticator sur Android

Galerie

Vous utilisez sûrement Google Photos comme galerie pour visionner vos clichés depuis quelques temps maintenant. Mais saviez-vous qu'il existe une applications dédiée signée Google pour cela ? Tout simplement nommée Galerie, elle propose de classer automatiquement les photos et même de les retoucher à l'aide de quelques outils, même si ce n'est pas sa fonction première. L'avantage de l'appli est qu'elle est très simple d'utilisation, tout en fonctionnant sur les smartphones peu puissants.

Télécharger gratuitement Galerie sur Android

Google Arts & Culture

Visiter les musées du monde entier sans personne autour, s'approcher au plus près des œuvres, découvrir des curiosités lointaines… Le tout sans bouger de chez soi. Voilà ce que propose Google Arts & Culture. Servez-vous en pour admirer les détails de nombreux tableaux, parcourir les couloirs d'un temple Maya, ou même trouver à quel portrait d'époque vous ressemblez. L'application, déjà très riche en contenus, est régulièrement mise à jour avec de nouveaux. Elle peut aussi être utilisée pour identifier des œuvres d'art avec la caméra de votre smartphone.

Télécharger gratuitement Google Arts & Culture sur Android

Photomath

Apprendre les mathématiques n'est pas facile pour tout le monde. Des fois, on sèche devant l'équation que l'on doit résoudre, ou bien on pense avoir trouvé la solution, mais on aimerait en être sûr. Photomath est là pour ça. Comme son nom le suggère, le principe est de pointer la caméra du smartphone vers un énoncé de maths (manuscrit ou dactylographié) afin d'obtenir la réponse agrémentée des étapes pour y parvenir. De l'algèbre à la trigonométrie, en passant par les statistiques et les calculs en tout genre, difficile de prendre l'application en défaut.

Télécharger gratuitement Photomath sur Android

Google Localiser mon appareil

On termine avec une application très utile pour les étourdis, mais qui profitera aussi à quiconque a perdu son smartphone, son casque sans fil, sa balise Bluetooth… Lancé en 2024, Google Localiser mon appareil se sert des informations provenant de tous les appareils Android à proximité pour retrouver la trace du vôtre. À condition que les utilisateurs aient activé la fonctionnalité sur le leur au préalable. Histoire de savoir comment s'en servir au mieux, direction notre guide pour exploiter à 100 % les capacités de Google Localiser mon appareil.