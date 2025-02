Quick Share corrige enfin son plus gros défaut sur Android, voici la nouveauté qui change tout

Google continue d’améliorer Quick Share pour faciliter l’échange de fichiers entre smartphones. Une mise à jour en cours de déploiement corrige l’un de ses plus gros défauts. Désormais, il sera possible de finaliser un transfert même si la connexion est perdue.

Partager des fichiers entre smartphones est une fonction essentielle du quotidien. Sur iPhone, AirDrop est devenu une référence grâce à sa rapidité et sa fiabilité. Sur Android, Quick Share propose une alternative, mais souffre parfois de coupures lorsque la connexion entre les appareils est instable. Cette limitation compliquait son utilisation, notamment pour les transferts de fichiers volumineux.

Google a décidé d’améliorer Quick Share pour le rendre plus fiable. La nouvelle mise à jour des services Google Play (version 25.04) introduit une fonction qui permet de poursuivre un transfert de fichier même en cas de perte de connexion directe. Si le Bluetooth ou le Wi-Fi se coupent, le programme pourra automatiquement basculer sur les données mobiles ou un autre réseau Wi-Fi disponible afin d’éviter toute interruption.

Quick Share permet enfin de terminer un transfert en cas de coupure de connexion

Jusqu’à présent, si la connexion entre deux appareils était perdue, le transfert échouait et devait être relancé. Avec cette mise à jour, Quick Share fonctionne comme AirDrop sur iPhone ou Samsung Quick Share, qui intègrent déjà cette possibilité. L’application proposera désormais automatiquement de basculer sur un autre réseau pour assurer la continuité du partage. Cette nouveauté sera particulièrement utile dans les endroits où la connexion est instable, comme dans les transports ou les bâtiments où le Wi-Fi est mal réparti.

Cette amélioration s’inscrit dans les efforts de Google pour rendre Quick Share plus fluide et efficace. Après l’ajout du partage par QR code, qui permet d’envoyer un fichier sans attendre la détection des appareils à proximité, cette mise à jour simplifie encore plus l’échange de fichiers. Cependant, il faudra rester attentif : utiliser les données mobiles pour envoyer des fichiers peut rapidement consommer du forfait, surtout pour les vidéos et fichiers volumineux. L’entreprise déploie cette nouveauté progressivement via une mise à jour des services Google Play. Tous les appareils compatibles devraient la recevoir dans les prochaines semaines.