L’essai du Xiaomi YU7 est publié par erreur avant son lancement, la vidéo est ici

Le futur SUV de Xiaomi devait être présenté en grande pompe ce soir. Mais une erreur de timing a tout changé. Une vidéo de test complet a fuité et révèle de nombreuses fonctionnalités du véhicule.

Ce qui devait être une simple avant-première privée s’est transformé en fuite virale. En Chine, un célèbre blogueur automobile surnommé “Second Brother” a accidentellement publié une vidéo de test du Xiaomi YU7, un SUV électrique très attendu, douze heures trop tôt. L’enregistrement, censé apparaître à 22h, a été mis en ligne dès 10h du matin, provoquant un emballement immédiat sur les réseaux.

Dans cette vidéo, on découvre le design extérieur du YU7, son habitacle et son affichage tête haute. Mais le point le plus marquant reste la commande vocale extérieure, déjà évoquée par Lei Jun, PDG de Xiaomi. Le SUV est équipé de huit micros et d’un haut-parleur sur sa carrosserie, permettant de lancer des commandes vocales même depuis l’extérieur, comme l’ouverture du coffre avant. Pour la sécurité, ces actions nécessitent une reconnaissance vocale couplée à une clé.

Le Xiaomi Yu7 vise clairement les modèles haut de gamme comme le Tesla Model Y. Il sera décliné en trois versions : Standard, Pro et Max. La version Standard (propulsion, 320 ch) passe de 0 à 100 km/h en 5,88 s pour une autonomie de 835 km. La Pro (transmission intégrale, 496 ch) descend à 4,27 s avec 770 km d’autonomie. Enfin, la Max affiche 690 ch et une accélération fulgurante de 3,23 s, avec 760 km annoncés. Tous les modèles partagent des technologies avancées : capteurs LiDAR, écran panoramique, plateforme 800V, conduite assistée à haute précision et châssis ultra-résistant.

Le prix n’a pas encore été officialisé. Lei Jun a toutefois démenti les rumeurs évoquant un tarif supérieur de 20 000 à 30 000 yuans (soit environ 2 800 à 4 200 euros) par rapport au modèle SU7 de base. Il affirme que la version Standard du YU7 proposera un niveau d’équipement équivalent aux finitions Max ou Ultra des concurrents.

La vidéo originale a été supprimée, mais elle circule encore sur plusieurs plateformes chinoises. Elle est notamment visible à cette adresse (lien en chinois), tant qu’elle reste en ligne. Vous pouvez aussi la retrouver en recherchant les mots-clés “二师兄YU7试驾视频”.