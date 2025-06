Le récent MacBook Air M4 est à prix cassé pour les soldes, c’est le moment de craquer ! 

Le dernier MacBook Air d’Apple qui tourne avec la puce M4 est déjà de base un petit bijou technologique pour un prix contenu. Le modèle parfait pour les étudiants notamment. Mais pendant les soldes, son prix chute encore chez Amazon et passe sous la barre symbolique des 1000 euros.

Les offres des soldes continuent d’arriver et ce deuxième jour nous réserve de belles surprises. Amazon propose ainsi une belle baisse de prix sur l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment. Sorti en mars 2025 au prix de 1199 euros, le MacBook Air de 13,6 pouces doté de la puce M4 est actuellement à prix mini.

En effet, Amazon vous permet de l’obtenir à moins de 1000 € grâce à la réduction immédiate de 200 €. Attention, les stocks sont limités et à ce prix, le MacBook Air M4 risque de partir vite. N’attendez pas pour en profiter !

Le MacBook Air M4 passe à seulement 999 euros chez Amazon pendant les soldes

Apple repousse les limites du rapport performance/prix avec son nouveau MacBook Air M4, une machine fine et élégante, propulsée par une puce de dernière génération. Grâce à son CPU 10 cœurs et son GPU 8 cœurs, la puce M4 est deux fois plus puissante que l’ancien modèle équipé de la puce M1. Elle est accompagnée de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 256 Go, pour une réactivité sans faille.

Mais ce MacBook Air ne se contente pas d’être rapide. Il est aussi conçu pour tirer pleinement parti des nombreuses fonctionnalités Apple Intelligence, notamment grâce à un moteur neuronal trois fois plus rapide que celui de la puce M1. Résultat : un gain notable pour les usages dopés à l’IA, comme la retouche photo ou le montage vidéo intelligent.

L’autonomie reste comme toujours un point fort de la gamme : vous pouvez compter sur jusqu’à 18 heures d’utilisation continue sans recharge, de quoi tenir bien plus qu’une journée de travail.

Côté visioconférence, ce MacBook Air améliore l’expérience avec une caméra frontale 12 MP équipée de la fonctionnalité Cadre centré, qui vous garde toujours dans l’axe, même si vous bougez. Le système audio profite également de trois microphones pour une restitution vocale claire et précise.

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces est capable d’afficher un milliard de couleurs, et ce modèle prend désormais en charge deux moniteurs 6K externes, en plus de son propre affichage.

Enfin, toutes les caractéristiques emblématiques sont au rendez-vous : Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé, recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt, prise casque 3,5 mm, ainsi qu’une connectivité moderne avec Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.