The Social Network 2 : un deuxième film sur Facebook arrive et on sait de quoi il va parler

Le film The Social Network, qui raconte la création de Facebook, va avoir droit à une suite. Elle se centrera sur une période particulière du groupe de Mark Zuckerberg. Voici ce que l'on sait.

En 2010 sort un film mettant en scène un étudiant américain pas tout à fait comme les autres. Il se met en tête de créer un système permettant de mettre en relation les personnes du campus. Après quelques essais, il lance ce qu'il appelle The Facebook. Vous l’aurez compris : il s'agit de The Social Network, long-métrage racontant l'histoire de la création du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg. Succès critique et commercial, il remporte 3 oscars, dont celui du meilleur scénario pour Aaron Sorkin.

Depuis 15 ans, l'homme ne cache pas son envie de continuer à raconter quelque chose à propos de ce que s'appelle aujourd'hui Meta. Il ne trouvait pas le bon angle cela dit. C'est désormais chose faite puisque The Social Network Part II est officiellement en préparation. Notez que le nom du film est amené à changer. Aaron Sorkin écrira l'histoire du film et passera aussi derrière la caméra en tant que réalisateur, succédant à David Fincher.

The Social Network 2 est officiel, voici ce que l'on sait sur le scénario du film

Il ne s'agira pas d'une suite directe dans la mesure où pas mal d'années se seront écoulées entre les événements du premier film et de sa suite. The Social Network 2 sera centré sur ce qu'on appelle The Facebook Files, une série d'articles publiée en 2021 par The Wall Street Journal dévoilant les dérives internes de l'entreprise. Par exemple le fait que Meta a parfaitement conscience des effets néfastes d'Instagram sur la santé mentale des adolescentes et choisit de l'ignorer.

D'après Pubity, il n'est pas encore question d'annoncer un casting ou même une estimation de la date de sortie du film. En 2010, c'est Jesse Einsenberg qui prêtait ses traits à Mark Zuckerberg, aux côtés d'Andrew Garfield (Spiderman) et de Justin Timberlake, entre autres. En terme de cohérence, Einsenberg pourrait reprendre son rôle sans problème : lui et le créateur de Facebook n'ont que quelques mois d'écart. Pas besoin d'effets spéciaux sur son visage.