Soldes : ce PC portable avec RTX 4060 taillé pour le gaming passe à moins de 600 €, c’est une affaire !

Et si vous ameniez vos jeux vidéo préférés en vacances ? C’est ce que vous propose Cdiscount avec ce PC portable gaming qui dispose d’une excellente carte graphique pour un prix dérisoire. Le modèle ERAZER DEPUTY P60i cumule les bons points techniques pour moins de 600 euros en cumulant l'offre en cours à l'occasion des soldes et le code promo 15DES129.

Les soldes sont aussi l’occasion pour les gamers de s’offrir le matériel de leur rêve à prix réduit. Bien souvent, les PC portables dédiés pour les jeux vidéo sont extrêmement chers. Mais Cdiscount propose en ce moment une offre difficile à refuser.

Il s’agit très précisément du PC portable Gamer ERAZER – DEPUTY P60i. Habituellement vendu aux alentours des 700 euros, vous pouvez le trouver en ce moment pour 599,99 euros. Et en utilisant le code promo 15DES129, vous avez 15 euros de réduction supplémentaire. Le prix final est donc de 584,99 euros. Pour un PC portable gaming avec ces caractéristiques, c’est tout simplement une excellente affaire. Alors ne tardez pas car il n’y en aura pas pour tout le monde !

LES CARACTÉRISTIQUES DU PC GAMING ERAZER DEPUTY P60i

La marque allemande Medion frappe fort avec son ERAZER Deputy P60i, un ordinateur portable taillé pour le gaming qui se distingue par un excellent compromis entre performances solides et tarif très attractif.

Le point fort de cette machine : sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 embarquant 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Une solution graphique moderne, parfaitement capable de faire tourner les jeux récents en qualité élevée, tout en profitant du ray tracing.

Pour accompagner cette puissance graphique, Medion intègre un processeur Intel Core i5-12450H de 12e génération. Avec ses 8 cœurs et une fréquence pouvant atteindre 4,4 GHz en Turbo, il assure une réactivité optimale, aussi bien en jeu qu’en multitâche.

L’affichage est confié à une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, au format 16:9 et traitée antireflets. Mais surtout, elle affiche un taux de rafraîchissement de 144 Hz, indispensable pour une expérience fluide sur les FPS, les titres compétitifs ou les jeux d’action rapide.

Le Deputy P60i embarque également une mémoire vive de 16 Go DDR4 à 3200 MHz ainsi qu’un SSD PCIe de 512 Go, de quoi assurer des chargements rapides, des transitions fluides et une gestion sans accroc du multitâche. Enfin, note importante : ce modèle est livré sans système d’exploitation. Il vous faudra donc installer vous-même Windows ou une distribution Linux selon vos préférences.