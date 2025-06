Ce réveil transforme vos rêves en films et vous pouvez le fabriquer vous-même

Il existe désormais un petit appareil capable de transformer vos rêves en films colorés. Il prend place sur votre table de nuit et vous pouvez le construire vous-même dès à présent.

Ce matin, vous êtes sortis du lit avec en tête les vagues images de votre dernier rêve. Il était tellement surprenant que vous voulez en parler à votre moitié. Elle se lève 30 minutes après vous et en attendant, vous préparez le petit déjeuner. Quand votre partenaire arrive, il se passe généralement l'une de ces deux choses. La plupart du temps, vous ne vous souvenez déjà plus de rien, ce qui se traduit par la phrase que nous avons tous prononcé au moins une fois : “J'ai fait un super rêve cet nuit et je voulais te le raconter, mais j'ai oublié“.

Ou alors vous commencez votre récit, mais les rêves étant ce qu'ils sont, vous avez bien du mal à décrire précisément ce que vous avez “vu” et ressenti. Ça donne ce genre de phrase : “Là la licorne arrive et autour d'elle il y a plein de couleurs qui bougent. Et en fait je sens les couleurs comme si elles étaient concrètes tu vois ?“. Dans les 2 cas, c'est frustrant. Il faudrait un objet capable de mettre nos rêves en images. Et bien figurez-vous qu'il existe.

Il est possible de regarder ses rêves comme un film grâce à cet appareil

Développé par l'agence Modem Works, le Dream Recorder (littéralement enregistreur de rêve) ressemble à un réveil de taille moyenne pourvu d'un écran sur sa face avant. Vous pouvez le voir sur les images qui servent d'illustration à cet article. Les scènes colorées affichées sont celles qu'a rêvé un utilisateur. Notez qu'à part le câble servant à alimenter l'engin, il n'y a rien d'autre d'apparent. Mais où sont les capteurs à placer sur notre tête avant d'aller dormir pour que l'appareil lise nos ondes cérébrales et les traduisent en images ?

Inutile de chercher, ce n'est pas du tout comme ça que le Dream Recorder fonctionne. L'idée est de vous réveiller et de raconter votre rêve à voix haute devant le Dream Recorder. Ce dernier va alors enclencher son intelligence artificielle embarquée pour donner vie à ce que vous dites. Modem Works a fait le choix d'un rendu en “ultra-basse définition” pour mieux représenter l'aspect flou de nos rêves. Les scènes s'enchaînent en se fondant les unes aux autres, là aussi pour conserver le surréalisme de celles que nous “voyons” la nuit.

Le Dream Recorder est un appareil plus artistique que technologique

Dans l'absolu, le Dream Recorder est un boitier intégrant un micro et une IA capable de créer un petit film en temps réel selon votre discours. C'est assez bluffant, mais sans être révolutionnaire. Il peut conserver jusqu'à 7 rêves, un pour chaque jour de la semaine. “Le Dream Recorder fonctionne seul, sans application ni notification, et ne laisse qu'une douce lueur dans l'obscurité“, précise Modem Works.

L'annonce du produit est rapidement devenue virale, suscitant de nombreuses interrogations légitimes. Un internaute demandait par exemple si l'appareil pouvait dépeindre un mauvais rêve. Sous-entendu : est-ce qu'il intègre des garde-fous pour éviter d'afficher des images potentiellement choquantes ? Réponse de la firme : “Laissez parler votre subconscient“. Un “non” dissimulé en somme.

Il n'y a pas de prix de vente pour le Dream Recorder. C'est à vous de le fabriquer en vous aidant des éléments présents sur sa page GitHub. Tout y est : les matériaux nécessaires avec des liens vers des sites pour les acheter, les fichiers pour l'impression 3D du boitier, et bien sûr le programme IA. Le projet est donc open source, mais pas gratuit pour autant, surtout que la génération des rêves utilisent les API payantes d'OpenAI et de LumaLabs. Chaque rêve vous coûtera donc entre moins de 1 centime et 0,12 €.